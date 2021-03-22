Naim Süleymanoğlu ne zaman ve neden öldü? Naim Süleymanoğlu kimdir?

Bulgar hükûmetinin Türklere baskılarına dayanamayan ve en son isminin Naum Şalamanov olarak değiştirilen Naim Süleymanoğlu, olimpiyatlara gittiği ülkede Türk büyükelçiliğine sığındı. Türkiye’ye iltica eden Naim Süleymanoğlu’nun ülkeye gelişinde Turgut Özal ön ayak oldu… NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR? 23 Ocak 1967’de Bulgaristan’ın Kırcaali kentinde doğan Bulgaristan Türkü halterci Naim Süleymanoğlu, birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edildi. Yapıca ufak tefek fakat çok güçlü olmasından dolayı Cep Herkülü olarak bilinir. NAİM SÜLEYMANOĞLU NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ? Karaciğer sirozu teşhisiyle 25 Eylül 2017’de hastaneye kaldırılan olimpiyat şampiyonu eski milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017’de 50 yaşında hayatını kaybetti Haltere 1977 tarihinde, dokuz yaşındayken başlayan Naim Süleymanoğlu, 15 yaşındayken Brezilya'da gerçekleştirilen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. 16 yaşında rekor kırarak tekrardan şampiyon olan Naim Süleymanoğlu, böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını elde etti.

Kariyeri boyunca 7 Dünya Şampiyonluğu, 3 Olimpiyat Altın madalyası ve altı Avrupa Şampiyonluğu elde eden Naim Süleymanoğlu, toplanda 46 kez dünya rekoru kırdı. 1984’te (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak adını tarihe yazdıran Naim Süleymanoğlu, 1983-1986 yılları arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam 63 rekor kırdı, yine bu zamanlarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986 tarihinde dünyada yılın haltercisi seçilen Naim Süleymanoğlu, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılmasından dolayı bu müsabakalarda yer alamadı. Bu zamanlarda Bulgar Hükûmetinin Soya dönüş operasyonu dâhilinde Türk isimlerini yasaklamasından dolayı adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi. Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye için müsabakalara katılmak adına 1986 tarihinde Melbourne'de gerçekleştirilen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

OLİMPİYAT OYUNLARI



1988 Seul



1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye için katılabilmesi için Türk hükûmeti tarafından Bulgaristan'a 1 milyon 250 bin dolar ödenerek gerekli izin alındı. Bu olimpiyatlarda Naim Süleymanoğlu, 60 kg koparmada 145, 150,5 ve 152,5 kg; silkmede 175, 188,5 ve 190 kg; toplamda da 320, 339 ve 342,5 kg kaldırarak, 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kırdı. Muhteşem bir zafer elde eden Naim Süleymanoğlu, bu şekilde Türkiye'ye olimpiyatlar tarihinde güreş hâricinde ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu. Silkmede kaldırdığı kendi ağırlığının üç katından 10 kilogram fazla olan 190 kilogram ile ve bunu başaran dünyadaki tek kişi olarak tarihe geçen Naim Süleymanoğlu’nun başardığı bu başarıya, dünyada henüz hiçkimse ulaşamadı. 1992 Barselona



1992 Barselona Olimpiyatları'nda rakiplerine karşı ezici bir üstünlük sağlayan Naim Süleymanoğlu, altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu, aynı sen Uluslararası Halter Basın Komisyonunca “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi. 1996 Atlanta



Naim Süleymanoğlu, 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda 64 kiloda 4 dünya rekoru elde ederek 3. defa olimpiyatlarda madalya kazandı.

2000 Sidney



2000 Sidney Olimpiyatları'nda 33 olan Naim Süleymanoğlu, sakat olması sebebiyle 3 kaldırışta da sıfır çekerek başarı getiremedi. DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASI



1993 Melbourne



Naim Süleymanoğlu, 1993 Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanırken 2 defa da dünya rekoru kırdı. 1994 İstanbul



Naim Süleymanoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen Dünya Halter Şampiyonası'nda ilk defa Türk seyircisi önüne çıkarken, sakat olmasına karşın 3 dünya rekoru kırarak üç altın madalya kazandı. 1995 Avrupa Halter Şampiyonası'nda yine sakat olan Naim Süleymanoğlu, 1 altın, 2 gümüş madalya kazanarak, Türkiye'nin takım hâlinde birinci olmasında önemli rol oynadı. 1995 Guangzhou



Çin'de gerçekleştiren dünya şampiyonasında sakatlığı süren Naim Süleymanoğlu, 3 altın madalya daha kazanmasını bildi. AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI



1988 Cardiff



Naim Süleymanoğlu, 1988 tarihinde Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye adına üç altın madalya kazandı. 1994 Varşova



1994 tarihinde Bulgaristan'da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nda yalnızca üç kaldırış yaparak 3 dünya rekoru kırmayı başardı.