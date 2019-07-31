Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu topraklarda duygusal anlar

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin Bulgaristan’daki çekimleri son sürat devam ederken, Mestanlı’daki sette basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile birlikte, Yapımcı Mustafa Uslu, Yönetmen Özer Feyzioğlu, oyuncular Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Batuhan Davutoğlu, Bora Kırkım, Faruk Güven ve Bulgaristan yürütücü yapımcısı Silvestar Lolov katıldı.

Filmin hazırlık aşamasından itibaren tüm dikkatlerini efsanevi sporcunun hayatına verip hazırlanan ekip, Bulgaristan’a gelip Naim Süleymanoğlu’nun doğup büyüdüğü topraklarda, ailesi, akrabaları, arkadaşları ve soydaşlarımızla konuşunca daha da çok etkilendiklerini, günlerdir yaşadıkları duygu yoğunluğunu anlatıp basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yapımcı Mustafa Uslu: “Naim Süleymanoğlu bizi mucizelere alıştırdı, bizlere çok güzel bir miras bıraktı...” dedi. Kardeşi Muharrem Süleymanoğlu Abisi Naim’in, Bulgaristan’da çok iyi şartlarda yaşadığını, el üstünde tutulduğunu ama o yıllarda maruz kaldıkları baskılar nedeniyle çok acı çektiklerini dile getirdi.