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Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu topraklarda duygusal anlar

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 31.07.2019 16:33 | Son Güncelleme

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri Bulgaristan’da sın sürat devam ediyor. Filmin basın toplantısında duygusal anlar yaşandı.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin Bulgaristan’daki çekimleri son sürat devam ederken, Mestanlı’daki sette basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile birlikte, Yapımcı Mustafa Uslu, Yönetmen Özer Feyzioğlu, oyuncular Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Batuhan Davutoğlu, Bora Kırkım, Faruk Güven ve Bulgaristan yürütücü yapımcısı Silvestar Lolov katıldı.

Filmin hazırlık aşamasından itibaren tüm dikkatlerini efsanevi sporcunun hayatına verip hazırlanan ekip, Bulgaristan’a gelip Naim Süleymanoğlu’nun doğup büyüdüğü topraklarda, ailesi, akrabaları, arkadaşları ve soydaşlarımızla konuşunca daha da çok etkilendiklerini, günlerdir yaşadıkları duygu yoğunluğunu anlatıp basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yapımcı Mustafa Uslu: “Naim Süleymanoğlu bizi mucizelere alıştırdı, bizlere çok güzel bir miras bıraktı...” dedi. Kardeşi Muharrem Süleymanoğlu Abisi Naim’in, Bulgaristan’da çok iyi şartlarda yaşadığını, el üstünde tutulduğunu ama o yıllarda maruz kaldıkları baskılar nedeniyle çok acı çektiklerini dile getirdi.

Yönetmen Özer Feyzioğlu; “Hikayeleri gazetelerden, kitaplardan, senaryodan okuduğumuzda hissettiklerimizle bu topraklara gelip annesi Hatice Süleymanoğlu’yla, soydaşlarımızla, Belene’de hapis yatıp çıkanlarla tanıştığımızda, konuştuğumuzda hissettiklerimiz çok farklı oldu. Bulgaristan’da, doğduğu kasabada olmak, filmin bir bölümünü Bulgaristan’da çekmek işin süsü değil, çok çok kıymetli bir şey” dedi.

Senaryosunu Barış Pirhasan’ın yazdığı, müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yaptığı “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi, 25 Ekim’de sinemalarda.

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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Naim Süleymanoğlu Naim Süleymanoğlu film Mustafa Uslu Hayat Van Eck

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