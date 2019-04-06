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Nakış görünümlü dövmeler hızla trend olma yolunda!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 06.04.2019 15:48 | Son Güncelleme

İki el becerisi isteyen sanat türü tek bir dövmede buluşuyor! İşte hızla yayılan en yeni akım: Nakış görünümlü dövmeler

Nakış görünümlü dövmeler hızla trend olma yolunda!

Dikiş nakış ile dövme sanatının iki farklı şey olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.

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Genelde anneanne ve babaanneleri hatırlatan nakış modelleri şimdi vücutta dövme olarak hayat buluyor.

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İnce işçilik ve fazlasıyla detay dokunuş barındıran bu dövme türü ne kadar geleneksel dursa da dövme tutkunları arasında hızla moda haline geliyor.

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Çoğunlukta 3 boyutlu görsel şölen sergileyen bu dövmeleri yapması, normal dövmelere göre birazcık daha zaman alıyor.

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Ama renkler, dikiş detayları, desenin canlılığı dövme tutkunlarını etkileyen unsurlardan sadece birkaçı. İşte dövmede en son trend olan nakış görünümlü dövme örnekleri...

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