Nakış görünümlü dövmeler hızla trend olma yolunda!

Dikiş nakış ile dövme sanatının iki farklı şey olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz.

Genelde anneanne ve babaanneleri hatırlatan nakış modelleri şimdi vücutta dövme olarak hayat buluyor.

İnce işçilik ve fazlasıyla detay dokunuş barındıran bu dövme türü ne kadar geleneksel dursa da dövme tutkunları arasında hızla moda haline geliyor.

Çoğunlukta 3 boyutlu görsel şölen sergileyen bu dövmeleri yapması, normal dövmelere göre birazcık daha zaman alıyor.

Ama renkler, dikiş detayları, desenin canlılığı dövme tutkunlarını etkileyen unsurlardan sadece birkaçı. İşte dövmede en son trend olan nakış görünümlü dövme örnekleri...



