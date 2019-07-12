Mynet Trend

Nando De Colo'dan Leo Westermann paylaşımı!

Sercan Akkuş Sercan Akkuş
SPOR  | 12.07.2019 08:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko ile ismi anılan Leo Westermann için takımın yeni transferi Nando De Colo'dan dikkat çeken paylaşım geldi.

Nando De Colo'dan Leo Westermann paylaşımı!

Fenerbahçe Beko transferlerine devam ediyor. Takımın yeni transferi Nando De Colo, sosyal medya hesabından taraftarı heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. De Colo, Zalgiris Kaunas'tan Leo Westermann ile olan bir fotosunu koyarak Fenerbahçe‘yi etiketledi. Bu paylaşım transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Fransız yıldız kendi hesabından Zalgiris taraftarına veda etti. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe Beko, Leo Westermann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki Fransız oyun kurucu geride bıraktığımız THY EuroLeague sezonunda Zalgiris Kaunas formasıyla 6,4 sayı ve 2,8 asist ortalamalarını elde etti.

132

PARTNERElektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdiElektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdi
Yıldız isimden F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım Yıldız isimden F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım
Barcelona, 16'lık genç yıldızı kaptıBarcelona, 16'lık genç yıldızı kaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Nando De Colo Leo Westermann Türkiye Basketbol Ligi

En Çok Okunan Trend Haberler

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi! Kimliğini gören şaşırıyor

Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi! Kimliğini gören şaşırıyor

Metrelerce havaya uçup, yere çakıldı

Metrelerce havaya uçup, yere çakıldı

Korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beşiktaş kongre üyesinin feci ölümü

Beşiktaş kongre üyesinin feci ölümü

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ünlü futbolcudan kadın muhabire öpücük

Ünlü futbolcudan kadın muhabire öpücük

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Garry Rodrigues'ten Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Yıldız isimden F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Barcelona, 16 yaşındaki Louie Barry'i transfer etti

Barcelona, 16'lık genç yıldızı kaptı

Galatasaray, Fernando transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi

Beşiktaş'ta ayrılık! Quaresma Premier Lig yolcusu

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Acun Ilıcalı'dan Emre ve Arda sözleri

Acun Ilıcalı, Arda eleştirilerine böyle cevap verdi! 'Arda'ya laf edenlere şunu sorarım...'

Hayri Kozak'tan ultrAslan grubuna tepki

G.Saray divan kurulunda gergin anlar! ! 'Sıkıysa gelin, ben gidiyorum, öldürün lan beni'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.