Nando De Colo'dan Leo Westermann paylaşımı!

Fenerbahçe Beko transferlerine devam ediyor. Takımın yeni transferi Nando De Colo, sosyal medya hesabından taraftarı heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. De Colo, Zalgiris Kaunas'tan Leo Westermann ile olan bir fotosunu koyarak Fenerbahçe‘yi etiketledi. Bu paylaşım transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Fransız yıldız kendi hesabından Zalgiris taraftarına veda etti. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe Beko, Leo Westermann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki Fransız oyun kurucu geride bıraktığımız THY EuroLeague sezonunda Zalgiris Kaunas formasıyla 6,4 sayı ve 2,8 asist ortalamalarını elde etti.





