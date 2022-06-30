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Nando de Colo'nun yeni takımı belli oldu

30.06.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LDLC Asvel, Nando de Colo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Nando de Colo'nun yeni takımı belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Fransız basketbolcunun kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı aldığı belirtilerek, "Avrupa basketbolunun son dönemine damgasını vuran isimlerden biri olan ve üç sezon boyunca Fenerbahçe formasını özveriyle terleten Nando De Colo'ya katkıları için teşekkür ediyor, sporcumuza kariyerinin yeni dönemi için başarılar diliyoruz." denildi.

Nando De Colo, ülkesinin takımlarından ASVEL ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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