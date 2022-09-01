Nane çayı nasıl yapılır? Nane çayının faydaları ve yan etkileri nelerdir?

Nane çayı, A vitamini, B1, B2 ve B3 vitamini açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini ile hücre hasarlarını azaltır. Şifalı bitki nane çayı, magnezyum, potasyum, kalsiyum minerallerini içerir ve Omega 3 yağları, demir ve folat açısından oldukça zengindir. Faydalarının yanında yan etkileri de bulunan nane çayını tüketim miktarına dikkat etmelisiniz. İşte püf noktaları ile nane çayı yapımı...

NANE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Nane çayı için gerekli malzemeler;

3-4 dal taze nane

Yarım demlik kadar kaynar su

Nane çayı yapımı;

1) Taze naneleri güzelce yıkayın.

2) Naneyi yıkadıktan sonra elinizle kokusu çıkana kadar hafif ovun.

3) Daha sonra demliğe naneyi atın ve üzerine kaynar suyu döküp kapağını kapatın.

4) 15 dakika demlenmeye bıraktığınız nane çayı hazır.

Afiyet şifa olsun!

NANE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

İçeriğindeki C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücudu korur.

Hazımsızlık, mide şişkinliği ve gaz sorunlarına iyi gelir.

Nane çayı sindirim sistemi sorunlarını düzeltmeye yardımcı olur.

Nane çayı düzenli kullanıldığında zayıflamaya yardımcı olur.

Mentol etkisi olan nane çayı, ateşi düşürücü özelliğe sahiptir.

NANE ÇAYININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Mentole alerjisi olan kişilerde solunum güçlüğü, kaşıntı, dilin veya yüzün şişmesi gibi durumları ortaya çıkarabilir.

Mide rahatsızlığı çeken kişilerin fazla nane çayı tüketmeleri, mide rahatsızlıklarına neden olabilir.

Reflü şikayeti olanların nane çayından uzak durması gerekir.

