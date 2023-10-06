Nani, Adana Demirspor formasıyla da Trabzonspor'u boş geçmedi! Adana ekibi tek farklı kazandı

Trendyol Süper Lig'de heyecan 8. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış maçında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Mücadele ev sahibi ekibin tek farklı üstünlüğü ile tamamlanırken, maçtaki tek gol karşılaşmanın 29. dakikasında Luis Nani'den geldi.

NANI YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Şu ana kadar Adana Demirspor formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol 2 asist yapmayı başaran Luis Nani'nin Trabzonspor karnesi de oldukça dikkat çekici. Fenerbahçe kariyerinde Bordo-Mavililer'e karşı 2 maçta 2 gol atan Luis Nani, Adana Demirspor formasıyla da Fırtına'yı affetmedi ve Karadeniz devine karşı çıktığı 3. sınavı da boş geçmeyerek 3. kez fileleri sarstı.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 17'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Trabzonspor ise 12 puanda kaldı.

