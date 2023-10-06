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Nani, Adana Demirspor formasıyla da Trabzonspor'u boş geçmedi! Adana ekibi tek farklı kazandı

06.10.2023 21:56 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor konuk etti. Mücadele Adana ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, ev sahibi ekip zirve takibini sürdürdü. İşte detaylar...

Nani

Nani

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Trendyol Süper Lig'de heyecan 8. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış maçında Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Mücadele ev sahibi ekibin tek farklı üstünlüğü ile tamamlanırken, maçtaki tek gol karşılaşmanın 29. dakikasında Luis Nani'den geldi.

NANI YİNE BOŞ GEÇMEDİ

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Şu ana kadar Adana Demirspor formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol 2 asist yapmayı başaran Luis Nani'nin Trabzonspor karnesi de oldukça dikkat çekici. Fenerbahçe kariyerinde Bordo-Mavililer'e karşı 2 maçta 2 gol atan Luis Nani, Adana Demirspor formasıyla da Fırtına'yı affetmedi ve Karadeniz devine karşı çıktığı 3. sınavı da boş geçmeyerek 3. kez fileleri sarstı.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 17'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Trabzonspor ise 12 puanda kaldı.

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