SPOR

Nantes'ta Vahid Halilhodzic ile yollar ayrıldı

FRANSA HABERLERİ  | 02.08.2019 22:41 | Son Güncelleme

Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ta teknik direktör Vahid Halilhodzic görevinden ayrıldı.

Nantes'ta Vahid Halilhodzic ile yollar ayrıldı

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki deneyimli teknik adamla kulüp başkanı Waldemar Kita'nın bir araya geldiği, Halilhodzic'in talebi doğrultusunda sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği kaydedildi.

Geçen yıl ekim ayından bu yana Nantes'ı çalıştıran Halilhodzic, çıktığı 36 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.


Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...
Gueye resmen PSG'de!Gueye resmen PSG'de!
Pepe paylaşılamıyorPepe paylaşılamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nantes vahid halilhodzic

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar

Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı

Barcelona'da ayrılık var! Transferde bir bomba daha patladı

TFF ile Bein Sports'tan dev anlaşma

TFF ile Bein Sports'tan dev anlaşma

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

İşte Trabzon'un golcüsü

İşte Trabzon'un golcüsü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Neymar'dan olay sözler

Neymar'dan olay sözler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PSG'de Jordan etkisi

PSG'de Jordan etkisi

Monaco açıkladı! Mbappe PSG'ye transfer oldu

Monaco açıkladı! Mbappe PSG'ye transfer oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nantes'ta Vahid Halilhodzic ile yollar ayrıldı

Halilhodzic kovuldu

PSG, Idrissa Gueye ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Gueye resmen PSG'de!

Arsenal ve Napoli Nicolas Pepe için devreye girdi

Pepe paylaşılamıyor

Franck Ribery Monaco'nun teklifini reddetti

Ribery şoku! O teklifi reddetti

Leipzig Nkunku'yu kadrosuna kattı

Leipzig Nkunku'yu kadrosuna kattı

Neymar: En güzel anım, PSG'i 6-1 yendiğimiz maçtı

Neymar'dan olay sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.