Nantes'ta Vahid Halilhodzic ile yollar ayrıldı

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki deneyimli teknik adamla kulüp başkanı Waldemar Kita'nın bir araya geldiği, Halilhodzic'in talebi doğrultusunda sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği kaydedildi.

Geçen yıl ekim ayından bu yana Nantes'ı çalıştıran Halilhodzic, çıktığı 36 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.



