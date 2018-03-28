Naomi Campbell’ın rötuşlu fotoğrafına eleştiri

Naomi Campbell, fotoğrafına yaptığı aşırı Photoshop müdahalesiyle gündemde.

47 yaşındaki eski top model, Instagram’ında paylaştığı bu makyajsız fotoğrafında burnunu olduğundan daha küçük hale getirdiği ve cilt rengini açtığı için eleştiri yağmuruna tutuldu.

Pek çok takipçisi, Campbell’a, “Çok güzelsin ama burnun nerede”, "Bu sana benzemiyor" benzeri yorumlar yazdı.

Kim Kardashian ve Yolanda Hadid gibi takipçileri ise “Harikasın! İşte mükemmellik” yorumunda bulundu.

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen ve bugüne kadar pek çok büyük markanın reklam yüzü olan Campbell, sıkılgan biri olduğunu öne sürmüştü.