MAGAZİN

Naomi Campbell’ın rötuşlu fotoğrafına eleştiri

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2018 16:48 | Son Güncelleme

Eski top model Naomi Campbell’ın burnunu fazla küçülttüğü Photoshop’lu fotoğrafına hayranları “Burnun nerede Naomi?” şeklinde tepki göstererek kendini tanınmaz hale getirdiğini söyledi

Naomi Campbell’ın rötuşlu fotoğrafına eleştiri

Naomi Campbell, fotoğrafına yaptığı aşırı Photoshop müdahalesiyle gündemde.

47 yaşındaki eski top model, Instagram’ında paylaştığı bu makyajsız fotoğrafında burnunu olduğundan daha küçük hale getirdiği ve cilt rengini açtığı için eleştiri yağmuruna tutuldu.

Pek çok takipçisi, Campbell’a, “Çok güzelsin ama burnun nerede”, "Bu sana benzemiyor" benzeri yorumlar yazdı.

,qoBj-O9IZU2JPXCJWvFSVQ

Kim Kardashian ve Yolanda Hadid gibi takipçileri ise “Harikasın! İşte mükemmellik” yorumunda bulundu.

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen ve bugüne kadar pek çok büyük markanın reklam yüzü olan Campbell, sıkılgan biri olduğunu öne sürmüştü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
naomi campbell Kim Kardashian

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metin Hara açıkladı! Adrina Lima'nın çocuklarıyla...

Metin Hara açıkladı! Adrina Lima'nın çocuklarıyla...

Kylie Jenner'ın yeni imajı

Kylie Jenner'ın yeni imajı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen el ele

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen el ele

TRT'nin usta sanatçısı Erol Küçükyalçın yoğun bakımda

TRT'nin usta sanatçısı Erol Küçükyalçın yoğun bakımda

Şükran Ovalı hamile olduğu yönünde çıkan haberleri doğruladı

Şükran Ovalı hamile olduğu yönünde çıkan haberleri doğruladı

Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.