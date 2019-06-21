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Naomi Osaka, 2. turda turnuvaya veda etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 21.06.2019 09:10 | Son Güncelleme

Kazak tenisçi Putintseva, Birmingham Klasik Kadınlar Turnuvası'nın 2. turunda karşılaştığı dünya 1 numarası Osaka'yı eleyerek kariyerinin en önemli galibiyetini aldı.

Naomi Osaka, 2. turda turnuvaya veda etti

Kadınlar dünya 1 numarası Japon tenisçi Naomi Osaka, Birmingham Klasik Turnuvası'na 2. turda veda etti. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen çim kort turnuvasının 2. turunda, 2018 ABD Açık ve 2019 Avustralya Açık şampiyonu Naomi Osaka ile dünya 43'üncüsü Yulia Putintseva karşılaştı.

Kazak tenisçi Putintseva, Japon rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinin en önemli galibiyetini aldı. Osaka böylece 3. turda elendiği Fransa Açık'tan (Roland Garros) sonra katıldığı ilk turnuvaya 2. turda veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Birmingham Klasik Turnuvası Naomi Osaka Yulia Putintseva

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