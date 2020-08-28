Naomi Osaka, Western & Southern Açık'ta finale kaldı

ABD'de düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Mertens ile karşılaşan 22 yaşındaki Osaka, rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Naomi Osaka, diğer yarı final maçında Büyük Britanyalı Johanna Konta'yı 2-1 mağlup eden Belaruslu Victoria Azarenka ile finalde karşılaşacak.
Galatasaray, hazırlık maçında galip geldi!
Cengiz Ünder, dünya devine takas oluyor!
Atakan'dan ilk açıklama
Galatasaray'dan tarihi takas hamlesi!
Beşiktaş yeni bombasını resmen patlattı!
Fenerbahçe yeni bombasını resmen patlattı!
Erol Bulut yeni transferi resmen açıkladı!
Trabzonspor Kulübü kombine satmayacak
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Survivor Aycan'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Dani Alves ameliyat edildi
Futbolda seyircili maçlar başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum