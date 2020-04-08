Naomi Watts karantinada sinir krizi geçirdi

Dünyaca ünlü aktris Naomi Watts, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı.
Yetkililerin "Evde kal" çağrısına uyan Watts, aynı gün içinde çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve yazıcısı bozulunca sinir krizi geçirdi. Çığlık attığı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan 51 yaşındaki Watts, gönderisine şu notu düştü:
Kimi takipçisi kendisini zor durumda olan insanların yerine koyması gerektiğini dile getirirken, kimisi de karantina sürecinde kendilerinin de benzer duygular yaşadığını ifade etti.
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