MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Naomi Watts karantinada sinir krizi geçirdi

Naomi Watts karantinada sinir krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 13:55 | Son Güncelleme

Koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya alan 51 yaşındaki oyuncu Naomi Watts, aynı gün içinde çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve yazıcısı bozulunca sinir krizi geçirdi. Watts, çığlık attığı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Dünyaca ünlü aktris Naomi Watts, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı.

2639423_bb7b97f2467ad5fa3b1cb847d4e5c951_640x640

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yetkililerin "Evde kal" çağrısına uyan Watts, aynı gün içinde çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve yazıcısı bozulunca sinir krizi geçirdi. Çığlık attığı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan 51 yaşındaki Watts, gönderisine şu notu düştü:

  1. karantina günü... Yazıcı, elektrikli süpürgesi ve bulaşık makinesi aynı gün kırıldığında... 3 çocuk annesi Naomi Watts, bu paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Kimi takipçisi kendisini zor durumda olan insanların yerine koyması gerektiğini dile getirirken, kimisi de karantina sürecinde kendilerinin de benzer duygular yaşadığını ifade etti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
İki Grammy ödüllü sanatçı koronavirüsten yaşamını yitirdiİki Grammy ödüllü sanatçı koronavirüsten yaşamını yitirdi
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Naomi Watts, karantina,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Gecirdigi krizden ziyade arkasindaki kuran yazılı tablo dikkatimi cekti...
Siyonizmin filimleri bu işler
yerde arapça küfür bulsa öpüp naşina koyacak cahil tipler yüzünden ilerliyemiyoruz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öykü Karayel’den aşk dolu bir selfie

Öykü Karayel’den aşk dolu bir selfie

Bestemsu Özdemir markete böyle gitti! Herkes şaştı, kaldı!

Bestemsu Özdemir markete böyle gitti! Herkes şaştı, kaldı!

Güliz Ayla’dan karantinada direk dansı

Güliz Ayla’dan karantinada direk dansı

Ezgi Avcı: Evde 'kalça çalışamayız' demeyin

Ezgi Avcı: Evde 'kalça çalışamayız' demeyin

Songül Karlı'nın 90'lı yıllardaki görüntüsü şaşkına çevirdi

90'lı yıllardaki görüntüsü şaşkına çevirdi

İrem Derici: Mastürbasyon mu yapın diyeyim

'Mastürbasyon mu yapın diyeyim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.