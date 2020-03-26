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Napoli, Alexander Sörloth'un peşinde

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 26.03.2020 09:17 | Son Güncelleme

Milan'ın ardından bir İtalyan devi daha Trabzonspor'un yıldızını istiyor. Çizme basınına göre Napoli, yaz aylarında Sörloth için Bordo-Mavili kulübün kapısını çalacak.

Napoli, Alexander Sörloth'un peşinde

19'u Süper Lig olmak üzere 3 kulvarda çıktığı toplam 39 maçta 25 gol atan Alexander Sörloth, İtalyan basınında haber olmaya devam ediyor... Milan'ın ardından Çizme'nin önemli bir kulübü daha Norveçli forvetin peşinde: Napoli.

İtalyan basınının iddiasına göre Mavi- Beyazlılar, Sörloth'u uzun süredir yakından takip ediyor ve yaz aylarında Trabzonspor'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde, Sörloth'un 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna Trabzonspor'un sahip olduğu belirtilirken, Bordo- Mavililer'in 23 yaşındaki yıldızı çok daha yüksek bir rakama satabileceği vurgulandı. Calcio Napoli, Sörloth'un alternatifi olarak ise İranlı forvet Azmoun'u yazdı.

OPSİYON, 6 MİLYON EURO

Crystal Palace'tan 2 yıllığına Alexander Sörloth'u kiralayan Fırtına, bu yaz veya önümüzdeki sezon sözleşmedeki 6 milyon Euro'luk opsiyon maddesini kullanıp, Sörloth'u tapusunu alabilir. Ancak görünün o ki, yıldız futbocunun bu performansı devam ederse Trabzonspor'un onu tutması bir hayli zor.

(AKŞAM)

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