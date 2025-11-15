Napoli Başkanı De Laurentiis’ten Milli Takım İsyanı: “Oyuncularımı paramparça geri yolluyorlar”

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Motore Italia – America's Cup programına bağlanarak milli maçlarda artan sakatlık sorunlarına sert bir dille isyan etti. Kulüplerin, futbolcularını milli takıma gönderip göndermeme konusunda söz hakkına sahip olması gerektiğini savunan De Laurentiis, mevcut düzenin kulüpleri büyük zarara uğrattığını vurguladı.

SAKATLIK KRİZİ PATLADI: “OYUNCULARIMI PARAMPARÇA GERİ YOLLUYORLAR”

“Rrahmani’yi gönderdim, darmadağın halde döndü. Anguissa aynı şekilde sakat geldi. Bu böyle devam edemez. Ligler kesintiye uğramamalı, takımlar azaltılmalı, maç sayısı azaltılmalı. Oyuncuların maaşını kulüpler ödüyor; söz hakkı da kulüplerde olmalı.” ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

De Laurentiis ayrıca milli takımlar nedeniyle yaşanan sakatlıklarda kulüplere transfer piyasası açma hakkı tanınması gerektiğini ve maddi tazminat sağlanmasının şart olduğunu dile getirerek FIFA ve UEFA’nın ulusal ligleri ikinci plana ittiğini öne sürdü.

“GATTUSO İLE İTALYA’NIN DÜNYA KUPASI ŞANSI YÜKSEK”

Habere göre De Laurentiis, eski teknik direktörü ve İtalya Milli Takımı’nın yeni çalıştırıcısı Gennaro Gattuso hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Gattuso’nun karakterini ve çalışma disiplinini öven Napoli Başkanı, İtalya'nın Dünya Kupası bileti alma ihtimalinin güçlendiğini belirtti:

“Gattuso inatçı ve çok güçlü bir karakter. Benim dönemimde bir İtalya Kupası kazandı. Başaracağına inanıyorum.”

İtalya, pazar günü Norveç ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Dünya Kupası bileti ise mart ayında oynanacak play-off müsabakalarında netlik kazanacak.