Nikola Jokic’in triple double performansı galibiyete yetmedi

NBA’de Orlando Magic evinde oynadığı Denver Nuggets’ı 127-126’lık skorla mağlup etti. Denver’da Sırp basketbolcu Nikola Jokic 34 sayı, 21 ribaund ve 12 asistle triple double yaptı.

Berker İşleyen

NBA’de normal sezon 9 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün sakatlığından dolayı forma giymediği maçta Houston Rockets sahasında karşılaştığı Cleveland Cavaliers’ı 117-100’lük skorla mağlup etti ve 19. galibiyetini kazandı. Houston’da Kevin Durant 30 sayı, 7 asist, Reed Sheppard da 18 sayı ve 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezonki 16. yenilgisini yaşayan Cleveland’da ise Jaylon Tyson 23 sayı, 15 ribaund ve Donovan Mitchell da 16 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti.

Jokic’in triple double’ı yetmedi
Orlando Magic konuk ettiği Denver Nuggets’ı 127-126’lık yenerek 18. galibiyetini elde etti. Orlando’da Anthony Black 38 sayı, 5 asist ve Desmond Bane de 24 sayı, 6 asistle oynadı. Ligdeki 9. mağlubiyetini alan Denver’da ise Nikola Jokic 34 sayı, 21 ribaund ve 12 asistle triple double yapsa da mağlubiyeti önleyemedi.
NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Sacramento Kings: 113 - Dallas Mavericks: 107
Orlando Magic: 127 - Denver Nuggets: 126
New Orleans Pelicans: 114 - Phoenix Suns: 123
Miami Heat: 142 - Indiana Pacers: 116
Minnesota Timberwolves: 107 - Brooklyn Nets: 123
San Antonio Spurs: 114 - Utah Jazz: 127
Atlanta Hawks: 125 - New York Knicks: 128
Chicago Bulls: 103 - Milwaukee Bucks: 112
Houston Rockets: 117 - Cleveland Cavaliers: 100

