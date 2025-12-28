Nikola Jokic’in triple double performansı galibiyete yetmedi

NBA’de normal sezon 9 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün sakatlığından dolayı forma giymediği maçta Houston Rockets sahasında karşılaştığı Cleveland Cavaliers’ı 117-100’lük skorla mağlup etti ve 19. galibiyetini kazandı. Houston’da Kevin Durant 30 sayı, 7 asist, Reed Sheppard da 18 sayı ve 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezonki 16. yenilgisini yaşayan Cleveland’da ise Jaylon Tyson 23 sayı, 15 ribaund ve Donovan Mitchell da 16 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti.

Jokic’in triple double’ı yetmedi

Orlando Magic konuk ettiği Denver Nuggets’ı 127-126’lık yenerek 18. galibiyetini elde etti. Orlando’da Anthony Black 38 sayı, 5 asist ve Desmond Bane de 24 sayı, 6 asistle oynadı. Ligdeki 9. mağlubiyetini alan Denver’da ise Nikola Jokic 34 sayı, 21 ribaund ve 12 asistle triple double yapsa da mağlubiyeti önleyemedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Sacramento Kings: 113 - Dallas Mavericks: 107

Orlando Magic: 127 - Denver Nuggets: 126

New Orleans Pelicans: 114 - Phoenix Suns: 123

Miami Heat: 142 - Indiana Pacers: 116

Minnesota Timberwolves: 107 - Brooklyn Nets: 123

San Antonio Spurs: 114 - Utah Jazz: 127

Atlanta Hawks: 125 - New York Knicks: 128

Chicago Bulls: 103 - Milwaukee Bucks: 112

Houston Rockets: 117 - Cleveland Cavaliers: 100