Napoli, Cengiz Ünder'i transfer etti!

İtalya basınında yer alan habere göre; Roma, Milik'in transferi için Napoli'ye, daha önce görüşmelerini sürdürdüğü Cengiz Ünder'i ve artı olarak 15 milyon euro ücret önerdi. Roma Başkanı Guido Fienga, bu transfer için bizzat Napoli'ye giderek kulüp sahibi Aurelio De Laurentiis ile görüştü. Bu teklifi reddeden Napoli, Cengiz Ünder'in transferi için düğmeye bastı...
Napoli Sportif Direktörü Giuntoli ile teknik direktör Gattuso, Cengiz Ünder'i çok beğendikleri için bu transferi çok istediklerinin altı çizmişti. Tecrübeli çalıştırıcının bu ısrarına karşılık veren Napoli yönetimi, Cengiz Ünder'i resmen kadrosuna kattı.
Cengiz Ünder sağlık kontrolleri için önümüzdeki haftalarda Napoli'ye gidecek. Napoli'nin bu transfer için ne kadar ödediği henüz netlik kazanmazken, iddialara göre 15 milyon euro gibi bir bedele bu transfer noktalandı.
Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha
Sosa'nın Fenerbahçe formalı fotoğrafı internete sızdı!
Beşiktaş oyuncu listesi gönderdi
İŞTE MHK'nın yeni başkanı
Enner Valencia F.Bahçe'de
Babası başarısının sırrını açıkladı
Cimbom transfer bombasını patlattı
Artem Kravets Dinamo Kiev'de
Gomis yürekleri ağızlara getirdi! Bir anda...
G.Saraylı yıldıza Süper Lig'in yeni ekibi talip oldu!
Tahkim Kurulu'dan Ahmet Ağaoğlu'na kötü haber!
Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi
Dortmund'a Real Madrid'den flaş transfer!
Cengiz Ünder dünya devine transfer oluyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum