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Napoli, Cengiz Ünder'i transfer etti!

İTALYA HABERLERİ  | 21.08.2020 20:22 | Son Güncelleme

Roma, Napoli'den istediği Milik'in transferi için 15 milyon euro ücret artı Cengiz Ünder teklifi yaptı. Bu teklifi reddeden Napoli, Cengiz ünder için bonservis bedeli ödeyerek transferi gerçekleştirdi.

Napoli, Cengiz Ünder'i transfer etti!

İtalya basınında yer alan habere göre; Roma, Milik'in transferi için Napoli'ye, daha önce görüşmelerini sürdürdüğü Cengiz Ünder'i ve artı olarak 15 milyon euro ücret önerdi. Roma Başkanı Guido Fienga, bu transfer için bizzat Napoli'ye giderek kulüp sahibi Aurelio De Laurentiis ile görüştü. Bu teklifi reddeden Napoli, Cengiz Ünder'in transferi için düğmeye bastı...

GATTUSO, İSTEDİ VE ALDI!

Napoli Sportif Direktörü Giuntoli ile teknik direktör Gattuso, Cengiz Ünder'i çok beğendikleri için bu transferi çok istediklerinin altı çizmişti. Tecrübeli çalıştırıcının bu ısrarına karşılık veren Napoli yönetimi, Cengiz Ünder'i resmen kadrosuna kattı.

15 MİLYON EURO

Cengiz Ünder sağlık kontrolleri için önümüzdeki haftalarda Napoli'ye gidecek. Napoli'nin bu transfer için ne kadar ödediği henüz netlik kazanmazken, iddialara göre 15 milyon euro gibi bir bedele bu transfer noktalandı.


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