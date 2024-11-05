Napoli cephesinden Victor Osimhen açıklaması! Transferin gerçekleşmesi için gereken şartı açıkladılar...

Galatasaray, yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçti. Sarı - kırmızılılar dünyaca ünlü golcü için bütçe ayarlamaları yaparken, Napoli cephesinden açıklama geldi.

''75 MİLYON EURO ÖDEMEZSE ALAMAZ''

TRT Spor'a özel konuşan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon avro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz." sözlerini sarf etti.

Manna sözlerini, "Galatasaray - Tottenham maçını izlemek için İstanbul'a gelip gelmeyeceğim henüz netleşmedi" ifadeleriyle tamamladı.

7 MAÇTA 4 GOL 4 ASİST

Bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 4 gol - 4 asistlik bir performans sergileyerek taraftarın sevgilisi haline dönüştü.