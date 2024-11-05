SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Napoli cephesinden Victor Osimhen açıklaması! Transferin gerçekleşmesi için gereken şartı açıkladılar...

Napoli cephesinden Victor Osimhen açıklaması! Transferin gerçekleşmesi için gereken şartı açıkladılar...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
05.11.2024 19:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, transferin gerçekleşmesi için gereken şartı açıkladı. İşte detaylar...

Napoli cephesinden Victor Osimhen açıklaması! Transferin gerçekleşmesi için gereken şartı açıkladılar...

Galatasaray, yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçti. Sarı - kırmızılılar dünyaca ünlü golcü için bütçe ayarlamaları yaparken, Napoli cephesinden açıklama geldi.

''75 MİLYON EURO ÖDEMEZSE ALAMAZ''

giovanni-manna_12719121190x786

TRT Spor'a özel konuşan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon avro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz." sözlerini sarf etti.

Manna sözlerini, "Galatasaray - Tottenham maçını izlemek için İstanbul'a gelip gelmeyeceğim henüz netleşmedi" ifadeleriyle tamamladı.

7 MAÇTA 4 GOL 4 ASİST

4-Kasımpaşa

Bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 4 gol - 4 asistlik bir performans sergileyerek taraftarın sevgilisi haline dönüştü.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
SSC Napoli galatasaray Victor Osimhen
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrette hedeflenen düzeyi açıkladı!

Asgari ücrette hedeflenen düzeyi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan teklif etmişti! Rusya'dan açıklama geldi; "Şu anda inceleniyor..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan teklif etmişti! Rusya'dan açıklama geldi; "Şu anda inceleniyor..."

Trabzonspor eski başkanından Mourinho'nun açıklamalarına gündem olacak cevap!

Trabzonspor eski başkanından Mourinho'nun açıklamalarına gündem olacak cevap!

Transferde ortalık karıştı! F.Bahçe harekete geçti... Osimhen'e teklif!

Transferde ortalık karıştı! F.Bahçe harekete geçti... Osimhen'e teklif!

Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı! "Sezon bitti! Böyle giderse şampiyon olacaklar"

Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı! "Sezon bitti! Böyle giderse şampiyon olacaklar"

TFF yeni cezayı açıkladı! Bunu yapanın 3 puanı silinecek

TFF yeni cezayı açıkladı! Bunu yapanın 3 puanı silinecek

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.