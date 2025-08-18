Napoli'de Lukaku Şoku! Transferde Hedef Zirveye Çıktı: Zirkzee!

Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'nun sakatlığı sonrası Napoli, forvet arayışlarına hız verdi. Gündemde Manchester United'lı genç yetenek Joshua Zirkzee var.

Napoli'de Romelu Lukaku şoku yaşanıyor! Sezona büyük umutlarla başlayan İtalyan ekibi, Belçikalı yıldız golcüsü Romelu Lukaku'nun antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası sarsıldı. Yapılan kontrollerde Lukaku'nun yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu durum, Napoli teknik direktörü Antonio Conte'yi harekete geçirdi. Conte, gol yollarındaki boşluğu doldurmak için transfer listesinin başına Manchester United'ın genç yeteneği Joshua Zirkzee'yi yazdı.

ZIRKZEE DE SICAK!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, Zirkzee transferi için Manchester United ile temaslara başladı. Zirkzee'nin de Napoli'ye gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak transferin önünde bazı engeller bulunuyor. Manchester United'ın Zirkzee için yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi ve Crystal Palace'tan Jean-Philippe Mateta, Roma'dan Artem Dovbyk ve Lecce'den Nikola Krstovic gibi isimlerin de Napoli'nin radarında olması transfer sürecini zorlaştırabilir.

Lukaku'nun sakatlığı, Napoli'nin hücum hattında büyük bir boşluk yarattı. Tecrübeli golcünün yokluğunda, takımın gol yükünü kimin çekeceği merak konusu. Zirkzee transferinin gerçekleşmesi halinde, Napoli'nin hücum gücüne önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Genç oyuncunun hızı, tekniği ve gol yeteneği, Napoli'nin oyun sistemine uyum sağlayabileceği yönünde yorumlara neden oluyor. Napoli taraftarı da Zirkzee transferine büyük umutlarla bakıyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Zirkzee'nin Lukaku'nun yerini doldurabilecek potansiyele sahip olduğu ve takıma önemli katkılar sağlayabileceği belirtiliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Napoli'nin transferdeki diğer alternatifleri de yakından takip ettiği belirtiliyor. Crystal Palace'tan Jean-Philippe Mateta, Roma'dan Artem Dovbyk ve Lecce'den Nikola Krstovic de Napoli'nin listesinde yer alan isimler arasında. Ancak Zirkzee'nin, Conte'nin ilk tercihi olduğu ve transfer için tüm şartların zorlanacağı ifade ediliyor. Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Napoli, Lukaku'nun sakatlığıyla moral bozukluğu yaşasa da, Zirkzee transferiyle yeniden umutlanmaya başladı. Transferin gerçekleşmesi halinde, Napoli'nin şampiyonluk yarışında daha iddialı bir konuma gelmesi bekleniyor.

Romelu Lukaku'nun beklenmedik sakatlığı Napoli için büyük bir darbe oldu. Ancak İtalyan ekibi, Joshua Zirkzee transferiyle bu boşluğu doldurmaya çalışacak. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Napoli taraftarı, Zirkzee'nin takıma katılmasıyla yeniden şampiyonluk hayalleri kurmaya başladı.