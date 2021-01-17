SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Napoli, Fiorentina'yı perişan etti!

Napoli, Fiorentina'yı perişan etti!

İTALYA HABERLERİ  | 17.01.2021 17:07 | Son Güncelleme

Serie A'da 18. hafta mücadelesinde Gennaro Gattuso'nun takımı Napoli ile Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Fiorentina'ya gol yağdırdı.

Napoli, Fiorentina'yı perişan etti!

Serie A'da 18. hafta mücadelesinde Gennaro Gattuso'nun takımı Napoli ile Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Fiorentina kozlarını paylaştı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmada Napoli, 6-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5. ve 72. dakikalarda Lorenzo Insigne, 36'da Diego Demme, 38'de Hirving Lozano, 45. dakikada Piotr Zielinski ile 89'da Politano kaydetti.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, 73. dakikada oyuna girerken, bu sezon ligdeki 15. maçına çıktı.

Alınan bu sonucun ardından Napoli, 34 puana yükseldi. Fiorentina 18 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Verona deplasmanına gidecek. Fiorentina sahasında Crotone'yi konuk edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandıHakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi
Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi
Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu
Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu
Mesut Özil, Fenerbahçe'de
Mesut Özil, Fenerbahçe'de
Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı
Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı
Cimbom'da derbi öncesi Muslara sürprizi
Cimbom'da derbi öncesi Muslara sürprizi
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
F.Bahçe'den transfer görüşmesi
F.Bahçe'den transfer görüşmesi
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
F.Bahçeli eski yıldız futbola geri dönüyor
F.Bahçeli eski yıldız futbola geri dönüyor
Fenerbahçe Attila Szalai'yi istiyor
Fenerbahçe Attila Szalai'yi istiyor
Süper ekibinde flaş ayrılık
Süper ekibinde flaş ayrılık
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Napoli, Fiorentina'yı perişan etti!
Napoli, Fiorentina'yı perişan etti!
Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı
Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı
ÖZET | Lazio - Roma maç sonucu: 3-0
Serie A'da derbinin galibi Lazio
Genoa kalecisi Federico Marchetti'nin 4 milyon TL'lik lüks aracı pert oldu
Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu
Juventus'a Dybala şoku! 2 hafta yok
Juventus'a Dybala şoku!
Juventus zorlandığı maçı 80'den sonra açtı
Juventus zorlandığı maçı 80'den sonra açtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.