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Napoli hazırlık maçında Brest'e boyun eğdi: Ajorque'un dublesi moralleri bozdu

Napoli, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Fransız ekibi Brest'e 2-1 mağlup oldu. Ajorque'un ilk yarıdaki golleri, Napoli'nin geri dönüş çabalarını sonuçsuz bıraktı. Lucca'nın golü umut verse de, mağlubiyet engellenemedi.

Napoli hazırlık maçında Brest'e boyun eğdi: Ajorque'un dublesi moralleri bozdu

Conte'nin Napoli'si, Brest karşısında bekleneni veremedi. Savunma hattındaki uyumsuzluk dikkat çekti.

Napoli, İtalya Serie A'ya hazırlıklarını sürdürürken, Castel di Sangro'da Brest ile karşılaştı. Antonio Conte yönetimindeki Napoli, savunmada Rrahmani ve Beukema ikilisine güvenirken, hücum hattında Neres, Lucca ve Lang üçlüsüyle etkili olmaya çalıştı. Ancak, Brest'in etkili forveti Ludovic Ajorque, ilk yarıda attığı iki golle Napoli'nin planlarını alt üst etti. 28. ve 33. dakikalarda sahneye çıkan Ajorque, savunmadaki boşlukları affetmedi ve takımını 2-0 öne geçirdi. Napoli, ilk yarıda De Bruyne ile gole çok yaklaşsa da, Belçikalı yıldızın şutu direkten döndü. İkinci yarıya daha istekli başlayan Napoli, 63. dakikada Lucca'nın golüyle farkı bire indirdi. Lucca, bu golle son hazırlık maçlarındaki formunu sürdürdü. Conte, bu dakikalarda Politano, Anguissa ve Lukaku gibi oyuncuları oyuna alarak skora denge getirmeye çalıştı. Ancak, Brest savunması, Napoli'nin ataklarına geçit vermedi ve maç 2-1 Brest'in üstünlüğüyle sona erdi.

SAVUNMA HATALARI ETKİLİ OLDU

Napoli hazırlık maçında Brest e boyun eğdi: Ajorque un dublesi moralleri bozdu 1

Maçta özellikle savunma hattındaki uyumsuzluk dikkat çekti. Rrahmani ve Beukema ikilisinin henüz tam olarak birbirine alışamamış olması, Ajorque'un gollerinde etkili oldu. Conte'nin bu ikiliyi daha da uyumlu hale getirmek için çalışmalara devam etmesi bekleniyor. Ayrıca, orta sahada Lobotka'nın performansı da eleştirilen noktalar arasındaydı. Takımın oyun kurucu rolünü üstlenen Lobotka, top kayıplarıyla takımını zor durumda bıraktı. Brest cephesinde ise Ajorque'un performansı büyük beğeni topladı. Fransız forvet, attığı gollerle takımının galibiyetinde başrol oynadı. Ajorque, geçen sezon Ligue 1'de 13 gol kaydetmişti ve bu performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Napoli'nin bu mağlubiyeti, yeni sezon öncesinde soru işaretleri yarattı. Conte'nin, savunma ve orta saha hattındaki sorunları çözmek için kısa sürede etkili çözümler bulması gerekiyor. Takımın, Serie A'da şampiyonluk yarışında iddialı olabilmesi için daha çok çalışması gerektiği açıkça görüldü.

Napoli'nin Brest karşısındaki performansı, takımın henüz hazır olmadığını gösterdi. Savunma ve orta sahadaki eksikliklerin giderilmesi, Serie A'da başarılı olmak için şart. Ajorque'un performansı ise Brest'in yeni sezonda sürpriz yapabileceğini gösterdi.

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Brest hazırlık maçı napoli
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