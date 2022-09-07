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Napoli; Liverpool'a göz açtırmadı, fark attı! Kim Min-Jae...

07.09.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Napoli ile Liverpool, İtalya'da karşı karşıya geldi. Napoli forması giyen Kim Min-Jae'nin ilk 11'de başladığı ve 90 dakika forma giydiği maç, İtalyan temsilcisinin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Napoli; Liverpool'a göz açtırmadı, fark attı! Kim Min-Jae...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk karşılaşmasında Napoli, Liverpool'u konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Napoli'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Anguissa, 44. dakikada Simeone, 5. (p) ve 47. dakikalarda Zielinski kaydetti. Liverpool'un tek sayısı ise 49. dakikada Luiz Diaz'dan geldi.

Napoli'de Osimhen, 18. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Napoli, grup etabına 3 puanla başladı. Liverpool ise puansız bir start aldı.

Napoli, A Grubu'nun ikinci haftasında Rangers deplasmanına gidecek. Liverpool ise Ajax'ı ağırlayacak.

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