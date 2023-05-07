Napoli'nin şampiyonluğunun ardından hayret veren olay! Teklif her geçen gün artıyor...

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

33 YIL SONRA GELEN MUTLULUK

33 yıl sonra şampiyon olan Napoli için taraftarlar büyük mutluluk yaşadı. Mavi-beyazlı takım, Serie A'da son olarak 1989-1990 sezonunda mutlu sona ulaşırken, ilk şampiyonluğunu ise 1986-1987 sezonunda kazanmıştı.

Napoli'nin önceki iki şampiyonluğunun mimarı ise 1984 ile 1991 yılları arasında forma giyen Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona olmuştu. Bu sezon gelen şampiyonluk, Maradona'dan sonra ilk, toplamda ise 3. şampiyonluk oldu.

ÇİM PARÇASINI SATIYOR

Napoli'de taraftarlar, maçın son düdüğünün ardından sahaya girerek, Dacia Arena'nın çimlerinden bir parça söktü ve internette açık artırmayla satışa çıkardı. Yaklaşık 15 bin TL'lik teklif alan taraftar bu rakamın artacağına inandığı için beklemeye devam ediyor.



