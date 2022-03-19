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Napoli'nin Sırrı filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Napoli'nin Sırrı filminin oyuncuları kimlerdir?

19.03.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Napoli'nin Sırrı filminin konusu nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Filmin yayın akışında yer almasının ardından televizyon izleyicileri internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Napoli'nin Sırrı filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Napoli'nin Sırrı filminin oyuncuları kimlerdir? İşte filme ilişkin detaylar...

Napoli'nin Sırrı filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Napoli'nin Sırrı filminin oyuncuları kimlerdir?

Napoli'nin Sırrı, Türk asıllı ünlü yönetmen İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek tarafından çekildi.2017 yılında vizyona giren filmin senaryosunu Ferzan Özpetek; Gianni Romoli; Valia Santella yazdı. Peki Napoli'nin Sırrı filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Napoli'nin Sırrı filminin oyuncuları kimlerdir? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

NAPOLİ'NİN SIRRI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Napoli'nin Sırrı, beklenmedik bir andan hayatına giren bir aşk ile işlenen bir suç arasında sıkışan Adriana adındaki bir kadının yaşadıklarını işliyor. Adriana, Napoli’deki bir partide tanıştığı Andrea ile geçiriği gecenin ardından hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Fakat Andrea’nın buluşmaya gelmez. Adriana büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Hayatına geri dönen Adriana, otopsi yapmak için işe gittiğinde gizemli bir soruşturmanın ortasında kalır. Şüpheli bir cinayete kurban gitmiş bir bedeni inceleyen Adriana, bu cinayeti çözebilecek midir?

NAPOLİ'NİN SIRRI NEREDE ÇEKİLDİ?

Ferzan Özpetek'in yönettiği 2017 yapımı Napoli'nin Sırrı; İtalya'nın Napoli kentinde çekilmiştir.

NAPOLİ'NİN SIRRI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Napoli'nin Sırrı oyuncuları:

Giovanna Mezzogiorno Rolü : Adriana

Alessandro Borghi Rolü : Andrea

Anna Bonaiuto Rolü : Adele

Isabella Ferrari Rolü : Valeria

Lina Sastri Rolü : Ludovica

Peppe Barra Rolü : Pasquale

Biagio Forestieri Rolü : Antonio

Luisa Ranieri Rolü : Catena

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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