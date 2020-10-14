SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Napoli'ye hükmen yenilgi ve 1 puan silme cezası!

Napoli'ye hükmen yenilgi ve 1 puan silme cezası!

İTALYA HABERLERİ  | 14.10.2020 18:36 | Son Güncelleme

İtalya Seria A yönetimi, koronavirüs nedeniyle oyuncuları karantinada olan ve Juventus maçına çıkmayan Napoli'nin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 1 puanının silinmesine karar verdi.

Napoli'ye hükmen yenilgi ve 1 puan silme cezası!

Serie A yönetiminden çok tartışılacak bir karar verildi. Koronavirüs nedeniyle oyuncuları karantinada olan ve Juventus maçına çıkmayı reddeden Napoli'nin 3-0 hükmen yenilgisine karar verildi. Bu kararın yanında dev kulübün 1 puanı da silindi.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor 20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor
Hakan Çalhanoğlu, dünya devine gidiyor!Hakan Çalhanoğlu, dünya devine gidiyor!
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'iİşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama
Zenit hükmen yenildi
Zenit hükmen yenildi
'Fenerbahçe'den teklif aldım'
'Fenerbahçe'den teklif aldım'
Muslera ile sözleşme yenileniyor
Muslera ile sözleşme yenileniyor
'Falcao dünyanın en iyi golcülerinden'
'Falcao dünyanın en iyi golcülerinden'
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İtalya'nın şakası yok: 6-0!
İtalya'nın şakası yok: 6-0!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Roma, Real Madrid'den transfer yaptı
Roma, Real Madrid'den transfer yaptı
Pirlo'dan galibiyetli başlangıç
Pirlo'dan galibiyetli başlangıç
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Vedat Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Napoli'ye hükmen yenilgi ve 1 puan silme cezası!
Hükmen yenilgi ve puan silme cezası verildi!
Koronavirüse yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı
Koronoya yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı...
Juventus, Hakan Çalhanoğlu'na kancayı taktı!
Hakan Çalhanoğlu, dünya devine gidiyor!
Juventus, Merih Demiral için servet istiyor!
Juventus'un Merih Demiral için istediği rakam belli oldu!
Roma'nın eski kaptanı Francesco Totti'nin babası Enzo, Kovid-19'a yenik düştü
Totti'ye büyük şok! Hayatını kaybetti...
Inter'de Ashley Young'ın da Kovid-19 testi pozitif çıktı
Inter'de Kovid-19 vakaları artıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.