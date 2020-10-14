Napoli'ye hükmen yenilgi ve 1 puan silme cezası!

Serie A yönetiminden çok tartışılacak bir karar verildi. Koronavirüs nedeniyle oyuncuları karantinada olan ve Juventus maçına çıkmayı reddeden Napoli'nin 3-0 hükmen yenilgisine karar verildi. Bu kararın yanında dev kulübün 1 puanı da silindi.

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