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Napoli'yi de Lille'i de harcadı! Osimhen milli takım kampında Galatasaray için öyle şeyler dedi ki...

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Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.11.2024 17:41
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için gittiği milli takım kampında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Golcü oyuncu Galatasaray'ı bu kadar önemli kılan ne?' sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için ülkesine giderken D Grubu'ndaki 5. maçındaki Benin mücadelesinde takımının tek golünü atmış ve beraberliği getirmişti.

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ÇALDI

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Galatasaray taraftarıyla sıkı bir bağ kuran ve Sarı-Kırmızılı ekibi milli takımda da anlatan golcü oyuncu kendisi ile yapılan bir kısa röportajda söylediği sözlerle taraftarın gönlünü bir kez daha çalmayı başardı.

"KARİYERİMDE ŞİMDİYE KADAR..."

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Kendisine sorulan 'Galatasaray'ı bu kadar önemli kılan ne?' sorusuna yanıt veren Osimhen "Burası dev bir kulüp bir aile kulübü. Aile hakkında konuştuğunuzda birliktelik ve destekten bahsedersin ve orada cesaret bulursun. Kariyerimde şimdiye kadarki en büyük aile kulübü." ifadelerini kullandı.

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Süper Lig Nijerya son dakika galatasaray Osimhen
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