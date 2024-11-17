Napoli'yi de Lille'i de harcadı! Osimhen milli takım kampında Galatasaray için öyle şeyler dedi ki...

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için ülkesine giderken D Grubu'ndaki 5. maçındaki Benin mücadelesinde takımının tek golünü atmış ve beraberliği getirmişti.

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ÇALDI

Galatasaray taraftarıyla sıkı bir bağ kuran ve Sarı-Kırmızılı ekibi milli takımda da anlatan golcü oyuncu kendisi ile yapılan bir kısa röportajda söylediği sözlerle taraftarın gönlünü bir kez daha çalmayı başardı.

"KARİYERİMDE ŞİMDİYE KADAR..."

Kendisine sorulan 'Galatasaray'ı bu kadar önemli kılan ne?' sorusuna yanıt veren Osimhen "Burası dev bir kulüp bir aile kulübü. Aile hakkında konuştuğunuzda birliktelik ve destekten bahsedersin ve orada cesaret bulursun. Kariyerimde şimdiye kadarki en büyük aile kulübü." ifadelerini kullandı.