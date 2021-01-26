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Nar gibi kızarmış fırında tavuk tarifi! Yemeye doyamayacaksınız

Betül Songur Betül Songur 26.01.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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Dışarıdan aldığınız hazır tavuklardan daha lezzetli bir tadı sofralarınıza taşımaya ne dersiniz? Yapmanız gerekense oldukça pratik! Hazırlayacağınız fırında tavuk tarifi ile usta ellere taş çıkartacaksınız! Sebze ve baharatların harmanlanmasıyla hazırlayacağınız bu tavuk tarifinde ihtiyacınız olan tek şey güvendiğiniz bir fırın! İşte tüm detaylarıyla dışı çıtır çıtır içi yumuşacık fırında tavuk tarifi...

Fırında tavuk tarifi, 8 adımda kolayca hazırlayacağınız lezzeti ünlü restoranları aratmayan bir menü ortaya çıkarmanızı sağlayacak. Kereviz, sarımsak gibi sebzelerle vitamin katacağınız fırında tavuk tarifinde soğan, havuç ve defne yaprağıyla tatlandıracaksınız. Ağır baharatlara ihtiyaç duymadan hazırlayacağınız bu tarifte, tavuğun nar gibi kızarması için ihtiyacınız olan tek şeyse tereyağ. İşte marine etmeden, dinlendirmeden hızlıca hazırlayabileceğiniz malzemeleri ile gönlünüzü çelecek videolu fırında tavuk tarifi...

FIRINDA TAVUK TARİFİ

Malzemeler:

  • Bütün tavuk,
  • 1 adet limon,
  • 1 adet kuru soğan,
  • 1 adet havuç,
  • 3-4 kereviz sapı,
  • 1 baş sarımsak,
  • 1 adet defne yaprağı,
  • Tuz,
  • Karabiber,
  • Tereyağ,
  • İp

Yapılışı:

  • Fırını 200 derecede ısıtın.
  • Soğanları ve limonları doğrayın, sarımsakları soyun.
  • Havucu ve kereviz saplarını kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın.
  • Limon dilimlerini, soğanı, sarımsağı ve defne yapağını kullanarak tavuğun içini doldurun.
  • Ardından her yerinin eşit pişmesi için tavuğun but ve kanatlarını bir ip yardımı ile gövdesine bağlayın.
  • Sebzeleri tepsiye dizin.Tavuğun göğüs kısmı yukarı gelecek şekilde sebzelerin üzerine yerleştirin. Derisinin altı da dahil her yerini tereyağ ile yağlayın.
  • Hazırladığınız tavuğu önceden ısıtılmış fırına sürün.
  • Nar gibi kızardığında tavuğunuzu fırından alın.
  • Pişirme adımını da tamamladıktan sonra lezzetli mi lezzetli tavuğunuz servise hazır. Şimdiden afiyet olsun...


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