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Narin'in annesi ve babası çapraz sorguda! Annesinin sözleri kafa karıştırdı! 'Herkes canlı olarak bulunacağını söylüyor ama...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.08.2024 16:42
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları hızla devam ediyor. Narin'in kaybının 9'uncu gününde annesi ve babası çapraz sorgulaya alındı. Narin'in annesi Yüksel Güran'ın henüz köydeyken söylediği sözler ise kafaları karıştırdı.

MYNET-Tüm Türkiye 21 Ağustos tarihinden beri kayıp olan Narin'den gelecek güzel bir habere kilitlenmiş durumda. Soruşturmanın hızla devam ettiği Narin Güran olayında son olarak anne ve babanın çapraz sorgulaya alındığı ortaya çıktı.

KAPAK NARİN

8 yaşındaki Narin'in bulunabilmesi için bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

ANNESİ

ANNENİN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Şimdi ise aile bireylerinin ifadeleri merak ediliyor. Anne ve baba 9 gün sonra ilk kez karakola çağırıldı ve çapraz sorguya alındı. Didem Arslan Yılmaz, programında işlemeye devam ettiği olayda annenin sözlerini ilk kez açıkladı.

didem narin

'HERKES CANLI OLARAK BULUNACAĞINI SÖYLÜYOR AMA...'

Yılmaz şu ifadeleri kullandı; ''Anne henüz karakola gitmemişken çevrede ona destek vermeye gelen kadın aktivistlere 'Herkese bir umut gelmiş. Herkes kızımın canlı olarak bulunacağını söylüyor. Ama benim içime öyle doğmuyor. Neden öyle acaba?' demiş. Annenin umudu kalmamış. Bu sözler çok önemli''

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Narin Güran Narin
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