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  4. Narin'in cansız bedeni çuval içinde bulundu! Demet Akalın kan donduran detaylar sonrası patladı

Narin'in cansız bedeni çuval içinde bulundu! Demet Akalın kan donduran detaylar sonrası patladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.09.2024 12:29
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19 gündür kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cansız bedeni daha önce araştırma yapılan dere yatağında bulundu. Çuval içinde bulunan Narin hakkındaki kan donduran detaylar sonrası Demet Akalın isyan etti.

Narin'in cansız bedeni çuval içinde bulundu! Demet Akalın kan donduran detaylar sonrası patladı

Narin Güran günlerdir aranıyordu...Minik bedeni bir çuval içinde bulundu Narin'in acı haber 8 Eylül günü sabah saatlerinde geldi. Kahreden haberin ardından ise kan donduran detaylar sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu açıklamasında "Büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir. Diğer taraftan da konunun adli soruşturması Cumhuriyet Başsavcılığımızca devam edilmiştir. Dere kenarında, çuval içerisinde 08.45'te maalesef ölü olarak bulunmuştur. Narin'in cansız bedeni, öldürüldükten sonra üzerindeki giysilerle dere kenarına çuvalla getirilip dereye yerleştirildiği üzerinin taş ve ağaç dallarıyla kapatılarak doğal bir görüntü verilmeye çalışıldığı görüldü" dedi.

Detayların ardından sosyal medya ayağa kalktı. Acı habere isyan eden pek çok insandan biri de Demet Akalın idi.

"O kızı oraya yeni bıraktılar!!! Keşke dronlu kameralar olsaydı! Ahh benim gülyüzlüm ahhh o kadar üzgünüm ki..." dedi.

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Öfkesi geçmeyen şarkıcı idam getirilmesi gerektiğini söyleyerek "Gelişler gidişler kapalıydı uygun zaman ne zamandı? Son bir iki gün artık arama azaldı demişti haberler... Neye kurban gitti bu çocuk?" diyerek isyan etti.

Narin'den acı haber geldi! "Çuval içinde" iddiası çıldırttı Narin'den acı haber geldi! "Çuval içinde" iddiası çıldırttı

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu bölgede İnsansız Hava Araçları (İHA) uçuş yaparak incelemelerde bulundu. Narin’in cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp kurumuna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Narin
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