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  4. Narin katliamına bir tepki de Sinan Akçıl'dan geldi! 'İdam' yorumu gündem oldu

Narin katliamına bir tepki de Sinan Akçıl'dan geldi! 'İdam' yorumu gündem oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
09.09.2024 18:23
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Kayboluşunun 19. gününde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Soruşturmanın hala devam ettiği katliama ünlü isimler sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. O isimlerden biri de Sinan Akçıl oldu. Akçıl'ın 'idam' yorumu dikkat çekti.

Narin katliamına bir tepki de Sinan Akçıl'dan geldi! 'İdam' yorumu gündem oldu

Tüm Türkiye'yi derinden üzen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ünlü isimlerden tepki yağarken şarkıcı Sinan Akçıl'da cinayetin aile içinde yapıldığını düşündüğünü ve idamın tekrar geri getirilmesi gerektiğini söyledi.

"BENCE İDAM GELMELİ"

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl 2. sayfa muhabiri ile ayak üstü sohbet etti. Ülkede yankı uyandıran Narin olayına dair konuşan Akçıl, "Bu katliamın aile içinde yapıldığını düşünüyorum. Bence idam gelmeli. Ben bunu buradan tekrar söylüyorum yemişim Avrupa insan haklarını. Onlar insan değil ki hakları olsun. Bence bu işlerin cezası 10-20 yıl ile sınırlanmamalı."dedi

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İdamın geri getirilmesini savunan ünlü şarkıcı açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bence mutlaka tekrar idam geri gelmeli. Kim ne derse desin. Beni Avrupa hakları ilgilendirmiyor. Ben ülkem olan Türkiye adına konuşuyorum. Senede bin-bin 500 çocuk kayboluyor. Bazen haber bile alınamıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Sinan Akçıl Narin Güran
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