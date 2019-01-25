NASA'dan ilginç Antarktika keşfi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Alman Havacılık ve Uzay Merkezi ile Yer Çekimi ve İklim Deneyi programı (GRACE) gerçekleştirdi.

NASA'dan ilginç keşif

GRACE programı kapsamında 2002 ve 2017 yılları arasında gezegenimiz genelinde yer çekimi kuvveti ölçüldü ve yer çekiminin zaman içerisindeki değişimleri kayıt altına alındı.

Programda, Antarktika'da oldukça ilginç bir şey tespit edildi. Bölgede yerçekimi anomalileri saptandı.

Bunun nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmasa da daha önce pek çok teori ortaya atılmıştı.

2006 yılında Ralph von Frese ve Laramie Potts önderliğindeki araştırma ekibi keşfi, Antarktika'da 482 km genişliğindeki bir alanda buz altında yaptı.