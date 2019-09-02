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NASA, Dorian Kasırgası’nın yeni görüntüsünü yayınladı

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DÜNYA  | 02.09.2019 22:42 | Son Güncelleme

ABD’nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.

Bahamaları şiddetli yağmur, sert rüzgârlar ve yüksek dalgalarla 2 gün boyunca etkisi altına alması beklenen ve ‘Kategori 5’e yükseltilen Dorian Kasırgası, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülendi.

Bahamalar üzerinde ilerleyen kasırganın hızının 295 kilometreye ulaştığı açıklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
NASA Dorian kasırgası abd bahamalar

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