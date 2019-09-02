NASA, Dorian Kasırgası’nın yeni görüntüsünü yayınladı

Bahamaları şiddetli yağmur, sert rüzgârlar ve yüksek dalgalarla 2 gün boyunca etkisi altına alması beklenen ve ‘Kategori 5’e yükseltilen Dorian Kasırgası, NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülendi.
Bahamalar üzerinde ilerleyen kasırganın hızının 295 kilometreye ulaştığı açıklandı.
(DHA)
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