Kerim Kökden

NASIL OLDU ŞİMDİ BU?

Süper Lig'de zirve yarışı gerçekten de kalpleri tekletmeye devam ediyor. 2 hafta önce Galatasaray'ın Konya yenilgisi sonrası Fenerbahçe birden bire devreye girerken, az kalsın puan farkı diye bir şey bile kalmayacaktı. Sarı-lacivertliler Kasımpaşa'yı ve Antalyaspor'u yense bugün Galatasaray ile aynı puanda olacaktı. Ve o çok konuşulan FİKSTÜR AVANTAJI konusu da iyiden iyiye dillenecekti.

Kerim Kökden

NASIL OLDU ŞİMDİ BU? 1

Ama ne hikmetse Fenerbahçe yine şaşırtmadı ve böylesine kritik virajda yine taraftarını kahretti. Yani artık diyebilecek söz de kalmadı! Devre arası transfer dönemi bir kenara, takım gerçekten de 2 haftada nereden nereye geldi. Anlayamıyorum ve anlatamıyorum. Bu kadar da olur mu dediğimiz her ne varsa yine tekrarlıyoruz. Sakatlıksa sakatlık, formsuzluksa zirvesi, kötü geçirilen bir transfer dönemiyse şahı... Her anlamda ama her anlamda büyük bir talihsizlik ile beceriksizlik silsilesi başladı gidiyor. Takımın neredeyse yarısı sakatlandı. Yetmedi beraberinde büyük bir oyunsal düşüş ile tabela alamama geldi. Daha ne olacak inanamıyorum. Yahu Tedesco bile hastandı ve Antalya'da kafileye dahil edilmedi...

KURA ŞANSSIZLIĞI BU SEFER KENDİNİ BELLİ ETTİ!

NASIL OLDU ŞİMDİ BU? 2

Galatasaray'da işler 1 haftada nasıl bu kadar tersine döndü orası da gerçekten garip. Yani siyahla beyaz kadar farklı bir ilk Juventus maçı, ardından ikinci İtalya seferi... İlk maçta ne kadar iyi, tempolu, istekli oynandıysa, İtalya'da o kadar kötü, isteksiz, vasat bir oyun vardı sahada ki hoca da maçın ardından Galatasaray tarihinin en kötü maçlarından biriydi diye itirafta bulundu. O veya bu şekilde atlanan tur ile bu sezon Avrupa'da vaat edilen senaryo gerçekleşti ve hedef aslında tamamlandı.

Gelelim Liverpool eşleşmesine! İlk maçta yendik yine yeneriz. Şöyle eleriz, böyle geçeriz gazlamalarına gelmeden gerçeği konuşmakta fayda var. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda son 16'ya gelinen senaryoda zaten kolay kura diye bir şey pek de olamaz ama aralarında bir seçim yapıldığında Tottenham kesinlikle çok daha dişimize göreydi. Bu da bir gerçek. Liverpool içinse kabul edelim ki bizden çok daha önde bir takım. Bu demek değil ki fark yeriz, dağılırız ama kendimizi de dev aynasında görmemek lazım.

NASIL OLDU ŞİMDİ BU? 3

Çok iyi bir ilk maç çıkarttık. İç sahada İngiliz devini geçtik de ama bu tarz organizasyonlarda tek maçla çift maç arasında ciddi fark olur. Tek maçta yenersin ve lig formatında bunun telafisi olabilir. Ama çift maçta sonunda elenme varsa iş çok ciddileşir. Komplike oynarsak, birlikte mücadele edersek özellikle iç sahada yine kazanabiliriz ama Juventus, Monaco, Frankfurt deplasmanlarındaki dağılmayı İngiliz devi affetmez.

İşin aslında özeti Avrupa'da hedefini bulmuş, taraftarını mutlu etmiş ve yönetimine de ciddi para kazandırmış bir Galatasaray var. Bu sezon için bu yeterli görülebilir ama bu da hayat. Kim bilir belki de Anfield fatihi olarak dönerler İstanbul'a...

