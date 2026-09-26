Nasıl yürüdüğünüz kişiliğinizi ele veriyor! Hızlı yürüyen insanların 4 ortak özelliği

Nasıl yürüdüğünüz kişiliğinizi ele veriyor! Özellikle geniş katılımlı araştırmaların işaret ettiği ortak özelliklerden biri ön plana çıkıyor: Hızlı yürüyen kişilerde dışa dönüklük ve hedef odaklılıkla ilişkili kişilik özellikleri daha yüksek olabiliyor.

15 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Social Psychological and Personality Science dergisinde yayımlanan bir araştırmada bilim insanları, yaşları 25 ile 100 arasında değişen 15 binden fazla kişinin verilerini değerlendirdi.

Beş farklı örneklemin incelendiği araştırmada kişilik özellikleri, psikolojide yaygın olarak kullanılan “Beş Büyük” kişilik modeli üzerinden ele alındı. Sonuçlarda daha yüksek dışa dönüklük, sorumluluk/öz disiplin (conscientiousness) ve deneyime açıklık düzeylerinin daha hızlı yürüme temposuyla ilişkili olduğu görüldü. Daha düşük nevrotiklik de hızlı yürümeyle bağlantılıydı.

Üstelik araştırmacılar yalnızca insanların o an ne kadar hızlı yürüdüğüne bakmadı. Uzunlamasına verilerde daha düşük nevrotiklik ile daha yüksek dışa dönüklük, sorumluluk ve deneyime açıklığın, yaşla birlikte yürüme hızındaki düşüşün daha yavaş olmasıyla da ilişkili olduğu görüldü.

HIZLI YÜRÜYENLERDE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİK: DIŞA DÖNÜKLÜK VE AKTİFLİK

Araştırmalardan hareketle hızlı yürüyen insanları tek kelimeyle “sabırsız” veya “aceleci” olarak tanımlamak doğru değil. Bulgular daha çok aktiflik, dışa dönüklük ve belirli ölçüde hedef odaklı davranışlarla bağlantıya işaret ediyor.

Başka bir çalışmada da dışa dönüklüğün özellikle “aktivite” ve “olumlu duygular” boyutlarının daha iyi yürüme performansıyla ilişkili olduğu görüldü. Deneyime açıklık da daha yüksek yürüme performansıyla bağlantılı bulundu.

Bu nedenle hızlı yürüyüşü yalnızca bir yere yetişme telaşı olarak değerlendirmek yerine, kişinin genel hareketlilik ve davranış biçiminin fiziksel bir yansıması olarak düşünmek mümkün.

SORUMLULUK DUYGUSU DA YÜRÜYÜŞ TEMPOSUYLA İLİŞKİLİ

Dikkat çeken bir başka kişilik özelliği ise sorumluluk ve öz disiplin.

71-82 yaşlarındaki yetişkinlerin incelendiği ayrı bir çalışmada, sorumluluk düzeyi daha yüksek kişilerin başlangıçta daha hızlı yürüdüğü ve üç yıllık takip süresinde yürüme hızlarında daha az düşüş görüldüğü belirlendi. Araştırmacılar bunun bir bölümünün yaşam tarzı ve sağlık durumuyla ilişkili olabileceğine de dikkat çekiyor.

Bu bulgu önemli bir ayrımı da beraberinde getiriyor: Hızlı yürümek doğrudan disiplinli bir insan olduğunuzu göstermiyor. Bunun yerine, düzenli ve aktif yaşam tarzıyla ilişkili bazı kişilik özellikleri hem davranış biçimini hem de fiziksel performansı etkiliyor olabilir.

DUYGULARIMIZ BİLE YÜRÜME ŞEKLİMİZİ DEĞİŞTİREBİLİYOR

2026'da Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan küçük ölçekli bir çalışma ise kişilik, duygular ve yürüyüş arasındaki ilişkiye farklı bir açıdan baktı.

30 katılımcının üç boyutlu hareket yakalama sistemiyle incelendiği deneyde mutluluk, öfke ve üzüntü gibi farklı duygusal durumlarda yürüyüş biçimlerinin değişebildiği görüldü. Araştırmada dışa dönüklük ve deneyime açıklığı yüksek katılımcılar farklı duygusal koşullarda orta derecede hızlı yürüme eğilimini korudu. Ancak çalışma yalnızca 30 kişiden oluştuğu için sonuçları tüm insanlara genellemek mümkün değil.

YÜRÜYÜŞ HIZI ZİHİNSEL VE FİZİKSEL SAĞLIKLA DA BAĞLANTILI

Yürüme hızını yalnızca kişiliğin belirlemediğinin altını çizmek gerekiyor. Yaş, kas gücü, vücut yapısı, mevcut hastalıklar ve genel sağlık durumu gibi çok sayıda faktör yürüyüş temposunu etkiliyor. Büyük örneklemli çalışmalar da yürüme hızının fiziksel sağlık göstergeleriyle güçlü biçimde ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Özellikle ileri yaşlarda yürüyüş hızı bilişsel işlevlerle de ilişkilendiriliyor. 675 yaşlı yetişkin üzerinde yapılan bir araştırmada daha hızlı yürüyenlerin bilişsel testlerde daha yüksek performans gösterdiği görüldü. Ancak bu tür çalışmalar hızlı yürümenin daha yüksek bilişsel performansa neden olduğunu kanıtlamıyor; yalnızca iki özellik arasındaki ilişkiyi gösteriyor.

Benzer şekilde 57-95 yaş grubundaki binlerce kişinin verilerini kullanan iki uzunlamasına çalışmada yürüme hızının kişilik özellikleri ile bilişsel işlev arasındaki bağlantının bir bölümünü açıklayabileceğine ilişkin bulgular elde edildi.

PEKİ HIZLI YÜRÜYEN İNSANLARIN ORTAK ÖZELLİĞİ NE?

Araştırmaların genel tablosuna bakıldığında hızlı yürüyen kişilerde özellikle daha yüksek dışa dönüklük, aktiflik, sorumluluk/öz disiplin ve deneyime açıklık ile daha düşük nevrotiklik eğilimlerinin görülebildiği söylenebilir.

Fakat yürüyüşünüze bakarak kişiliğinizi kesin biçimde çözmek mümkün değil. İşe geç kalmak, stresli olmak, fiziksel kondisyon, yaş, sağlık durumu hatta yürüdüğünüz ortam bile hızınızı değiştirebilir.