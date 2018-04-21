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Natalie Portman İsrail'in ödülünü reddetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

Yahudi oyuncu Natalie Portman, Genesis Prize Vakfı'nın ödülünü İsrail'in uyguladığı politikaları eleştirerek reddetti. Portman ödülü reddedince 5 yıldır düzenlenen ödül töreni bu yıl iptal edildi

Natalie Portman İsrail'in ödülünü reddetti

Yahudi asıllı ünlü oyuncu Natalie Portman, her yıl başarılı bir Yahudi'ye verilen Genesis Prize Vakfı'nın 1 milyon dolarlık ödülü almayacağını dile getirerek bunun bir parçası olmayı reddetti.

Natalie Portman ödülü almama gerekçesiyle ilgili olarak "İsrail’de yaşanan son hadiselerin kendisini olağanüstü derecede rahatsız ettiğini ve İsrail’deki herhangi bir kamuya açık etkinliğe iştirak etmek konusunda kendisini rahat hissetmediğini ve ödül törenine gitmekle iyi bir vicdan sahibi olamayacağını" söyledi.

Natalie Portman'ın ödülü reddetmesiyle birlikte kurulduğu 2012 yılından beri düzenli olarak yapılan tören bu yıl iptal edildi.

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Natalie Portman Genesis

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