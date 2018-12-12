Yıllardır kültürel ve bilimsel açıdan hazırladığı dergi ve belgesellerle insanlığa pekçok şey gösterip, öğreten National Geographic’in dünyamız hakkında açıkladığı ilginç gerçekler.

National Geographic’in dünyayla paylaştığı gerçekler

Sahra ormanı! Sadece altı bin yıl önce Sahra çölü aslında yemyeşil bir ormanmış. Ağaçlar ve çimenlerle kaplı bir arazinin çöle dönüşmesini ise bilim insanları küresel iklim değişikliğine bağlıyorlar. Yapılan çalışmalara göre bu değişiklik yaklaşık 23 bin yılda bir meydana geliyormuş!

Ücretsiz olan GPS’in iki milyon dolarlık maliyeti Küresel bir sistem olan GSP, dünya çapında 24 uydunun yardımıyla çalışır. Günlük maliyeti 2 milyon dolar olan bu sistemi korumak ve çalıştırmak için ABD hükümeti yılda 750 milyon dolar harcar. ABD hükümeti konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu sistemi sadece insanlık için kullandıklarını ve kişisel olarak hiçbir kar etmediklerini söylemişlerdi.

Evcil hayvanların düşmanı: Avokado Her ne kadar tuhaf görünse de, Avokado insanlar hariç neredeyse diğer tüm canlılar için bir zehirdir. Özellikle kedi, köpek, keş ve tavşan gibi evcil hayvanlar için çok zehirli olan Avokado’nun sadece posası bir inek veya atı öldürebilecek kuvvettedir.

İklim değişikliği ve penguenler Bu küçük ve sevimli penguenler Antartika’daki bitkiler için 17 milyondan fazla zengin besin üretmişlerdir. Antartika’nın ekosistemini değiştirebilecek güçte olan penguenler, son beş bin yılda donmuş toprağın korunmasına yardımcı olmuşlar ve Antartika’daki hayvanların hayatta kalmasına destek olmuşlardır.

Renksiz gökkuşağı “Çapraz deniz” olayı gibi çok nadir durumlarda ortaya çıkan şeffaf gökkuşağı, bildiğimiz renkli gökkuşağı gibi değildir. Bu sislerin arasından ortaya çıkan nadir fenomen, ayın çok parlak olduğu gecelerde görülebilir. Tabii doğru açıyı da yakalamalısınız.

Şeytani orkide Kolombiya ormanlarında keşfedilen “Şeytan Orkidesi” adını görünümünden dolayı almıştır. Çiçeğin ortasına dikkatli bir şekilde baktığınızda şeytanı andıran boynuzları ve kırmızı gözleri olan şekli rahatlıkla görebilirsiniz. Ne yazık ki bu çiçeği herhangi bir çiçekçiden satın alamazsınız. Sadece özel koşullarda yetişen bu nadide bitki nesli tükenmekte olan türler arasında ve koruma altındadır.

Çapraz deniz Çok nadir ortaya çıkan “çapraz deniz” durumu, görenleri adeta büyüleyen bir güzelliğe sahiptir. Bu ikili dalga sistemi yukarıdan bakıldığında nefes kesici görülebilir ama yanlışlıkla içinde bir tekneyle bulunursanız kolaylıkla alabora olabilirsiniz.

Vatikan’daki gizli beste Filmlere ve kitaplara defalarca konu olan Vatikan’ın tüm dünyanın sırlarının anlatıldığına inanılan arşivi hakkında mutlaka bir şeyler duymuşsunuzdur. Allegri’nin 1638’de yazdığı Miserere’si de iki koro tarafından yılda bir kere çalınırdı. Bu şaheser kompozisyonun kopyalanması aslında yasaktı ve neredeyse 150 yıldan fazla gizli tutuldu. Bu gizlilik 14 yaşındaki Mozart’ın bu kompozisyonu duyana kadar devam etti. Sonuna kadar kompozisyonu dinleyen Mozart, evine döndüğünde bu kompozisyon üzerinde çalışmaya başlar ve bazı düzenlemelerle birlikte Vatikan’a sunar. Müzikal dehasıyla şahesere bambaşka bir soluk getiren Mozart, Papa tarafından Altın Spur Nişanı’na layık görülür.

Kanarya kuşunuzun rengini değiştirebilirsiniz Aslında sarı olan kanarya kuşunun rengini değiştirebileceğinizi biliyor musunuz? Kanarya kuşlarının kanatlarında özel bir pigment bulunur. Bu özel pigment güneş ışınlarından ve kuşun yediği besinlerden etkilenerek renk değişimine neden olur. Kanarya kuşunu kırmızı biberle beslerseniz zamanla turuncu veya tamamen kırmızıya dönüşür. Korkmayın, biber kuşlara zarar vermez. Aksine içeriğindeki vitaminler sayesinde kuşun daha sağlıklı olmasını sağlar.

Mısır Piramatilerinin tepesindeki dua “Benben” olarak adlandırılan bu taş, Mısır Piramitlerinden Phoenix tapınağının tepesinde bulundu. Eski Mısırlılar, Phoenix tapınağını mevsimsel döngülerin bir sembolü olarak görürlerdi ve yeniden diriltme kabileyetine sahip olduğuna inanıyorlardı. Bilim insanlarına göre; bu üzerinde dua yazan “benben” taşı aslında III. Amenram piramidinin tepesinde bulunuyordu. Taş üzerindeki yazıtlarda, firavunun “yeniden yaşamı görmesini” dileyen bir dua yazıyor.