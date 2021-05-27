Naz Elmas'dan photoshop iddialarına yanıt: Bakın şimdi siz çekiyorsunuz

Naz Elmas'ın Instagram'da paylaştığı fotoğraflarda bacaklarına photoshop yaptığı iddia edilmişti. Bu iddiaya cevap veren güzel oyuncu, "Lütfen! Bakın şimdi siz çekiyorsunuz fotoğrafımı... Benim photoshop'a ihtiyacım var mı?" diyerek iddiaları yalanladı.

Naz Elmas'ın bu karesi sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Elmas, "İddialar saçma... Diz kapaklarıma neden shop yapayım? Fotoğrafta öyle çıkmış. Alt bacaklarım bir hayli ince olduğu için ayrıca verdiğim pozlardan dolayı insanlar photoshop yaptığımı sandı" dedi. (SnobMagazin)

