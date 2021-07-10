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  4. Naz Mila'dan seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

Naz Mila'dan seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

10.07.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan Naz Mila, sık sık sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Mila, en son bir eğlence mekanında yaptığı kalça dansı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Zuhal Topal'ın bir dönem sunduğu izdivaç programlarına katılan ve o programlarla tanınan Naz Mila, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Sınırları zorlayan gelin adayı zaman zaman iç çamaşırlı pozlar paylaşırken zaman zaman da yaptırdığı estetik operasyonlar sayfasında yer buluyor.

Naz Mila takipçisine verdiği yanıtla olay olduNaz Mila takipçisine verdiği yanıtla olay oldu

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Mila, bu defa gittiği eğlence mekanında yaptığı kalça dansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

"SEKSİN S'SİNİ BİLMEM"

Naz Mila geçtiğimiz günlerde, 'Seks nasıl yapılır?' diye soran bir takipçisine, "Seks'in s'sini bilmem. Arkadaşlarım biliyor. Seks yapmayı beceremiyorum. Birileri bana öğretirse yaparım" yanıtını vererek gündem oldu.


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Naz Mila Instagram
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