Naz Mila pijamasının önünü açıp paylaştı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski gelin adayı Naz Mila sosyal medya paylaşımlarıyla ve verdiği cüretkar pozlarıyla dikkat çekiyor.

Ünlü fenomen sık sık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Son olarak pijamasının önünü açarak göğüslerini gözler önüne seren Mila, uyguladığı filtre ile 'seksi hemşire'ye benzetildi.



NAZ MİLA KİMDİR?

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu. Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi. Programın sonlanmasının ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, 1992 yılında dünyaya geldi.

