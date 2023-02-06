Nazan Öncel'den şaşırtan paylaşım! 110 parça eşyayla yaşıyor... "Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz"

Usta sanatçı Nazan Öncel, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımla gündeme geldi. Yaşam tarzını değiştiren Öncel 7 yıldır alışveriş yapmadığını dile getirdi.

"ÖLÜM VAR UNUTMA DİYORUM"

Öncel, 4 milyondan fazla görüntüleme alan paylaşımında "7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim" diyerek yaşamına dair aldığı radikal kararı şöyle anlattı:

"Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1'e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. 'Ölüm var unutma diyorum' kendime. Ben de geç uyananlardanım."

