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Nazan Öncel'den şaşırtan paylaşım! 110 parça eşyayla yaşıyor... "Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz"

06.02.2023 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak Kızı, Hadi O Zaman gibi şarkılarıyla tanınan Nazan Öncel son paylaşımıyla şaşırttı. Eşyalarını elden çıkaran, 110 parça eşyayla yaşayan ve 7 yıldır kendisine hiçbir şey almadığını söyleyen Öncel, "Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz" dedi.

Nazan Öncel'den şaşırtan paylaşım! 110 parça eşyayla yaşıyor... "Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz"

Usta sanatçı Nazan Öncel, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımla gündeme geldi. Yaşam tarzını değiştiren Öncel 7 yıldır alışveriş yapmadığını dile getirdi.

"ÖLÜM VAR UNUTMA DİYORUM"

Öncel, 4 milyondan fazla görüntüleme alan paylaşımında "7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim" diyerek yaşamına dair aldığı radikal kararı şöyle anlattı:

"Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1'e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. 'Ölüm var unutma diyorum' kendime. Ben de geç uyananlardanım."

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