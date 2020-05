Nazilli’de 2 asırlık gelenek sürüyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulan Gencer Pazarını gezerek esnafları ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, her yıl Ramazan Bayramı’nın son günü kurulan ve 2 asırlık Gencer macununun satıldığı Gencer Pazarını gezerek esnaflarla sohbet etti.

Gencer geleceğinin korunması ve yaşatılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Özcan; “Gencer, Nazilli’mizin kültürünün parçalarından bir tanesi. Her bayramın son gününde yapılıyordu. Ancak her zaman söylediğimiz gibi önce sağlık. Vatandaşlarımızın hayat hakkı daha önemli diye düşündük. Bu kültürün kaybolmaması ve yaşatılması gerekiyor. Gencer macunu yiyerek gençleşeceğiz. Bizler de Gencer’imize gelerek esnaflarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymasını önemle hatırlatıyorum. Vatandaşlarımızın 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Perşembe pazarımızda yoğunluğun oluşmaması adına bugün hem pazar hem de Gencer olarak açtık. Gerekli hassasiyeti gösteren esnafımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızda gördüğünüz gibi maskesiz dışarı çıkmıyor. Kurallara uyduğumuz müddetçe herhangi bir sorun kalmayacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Pandemi sürecinin gerilemesi ve yeni normal düzen ile ilçedeki sosyal ve ekonomik dengelerin hareketleneceğini belirten Başkan Özcan, vatandaşlara her anlamda destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.