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Nazım Hikmet 117. doğum gününde en güzel sözleri ve şiirleriyle anılıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 15.01.2019 11:36 | Son Güncelleme

Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden olan Nazım Hikmet bugün 117 yaşında. Uluslararası bir üne ulaşan ve dünyada 20. yüzyılın en gözde şairleri arasında gösterilen Nazım Hikmet akıllarda yer eden sayısız esere imza attı. 56 yıl önce hayatını kaybeden usta şair, şimdilerde fotoğraflarıyla, unutulmaz sözleri ve şiirleriyle anılıyor.

Nazım Hikmet 1902 yılında Selanik'te dünyaya geldi. 25 Temmuz 1951 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye ve Cumhuriyet vatandaşlığından çıkarıldı, 3 Haziran 1963 yılında hayata gözlerini yumdu. Ünlü şairin mezarı, Moskova’daki Novodeviçi Mezarlığı’nda bulunuyor. Hayatının bir kısmını hapishanede ve sürgünde geçiren Nazım Hikmet Ran'ın hayat hikayesi ve unutulmaz sözleri...

Nazım Hikmet kimdir?

Nazım Hikmet, 1902 yılında Selanik’te dünyaya geldi. 1917 yılında Bahriye Mektebi’ne girdi. Ancak rahatsızlığı nedeniyle eğitimini tamamlayamadı. Anadolu’ya geçerek işgale karşı mücadeleye katıldı.
Daha sonra Rusya’ya giden Nazım Hikmet, burada çeşitli eğitimler aldıktan sonra tekrar yurda döndü.
Şiir, roman ve tiyatro eserleri kaleme alan Nazım Hikmet, yazdıkları nedeniyle hayatının 12 yılını cezaevlerinde geçirdi.
48 yaşında yeniden askerlik yapmaya çağrılan Nazım Hikmet, deniz yoluyla yurt dışına kaçtı.
Nazım Hikmet, Rusya’da bulunduğu dönemde kendisine "saman sarısı" isimli şiir yazdıran Vera Tulyakova ile evlendi.
Sürgün yıllarında Bulgaristan, Macaristan, Fransa ve Küba’ya ziyaretlerde bulundu. Bu ülkelerde pek çok konferansa katılan Nazım, savaş karşıtı gösterilere de destek verdi.
Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963 yılında hayata gözlerini yumdu. Ünlü şairin mezarı, Moskova’daki Novodeviçi Mezarlığı’nda bulunuyor.
Nazım Hikmet, memleket hasretini “Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa taş maş da istemez hani...” dizeleriyle dile getirmişti.
Kendisinden sonra gelen birçok şair ve yazarı etkileyen Nazım Hikmet’in şiirleri pek çok sanatçı tarafından da bestelendi.
1951 yılında Türk vatandaşlığından çıkartılan Nazım Hikmet, 2009 yılında yeniden vatandaş oldu.
Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963 yılında hayata gözlerini yumdu. Ünlü şairin mezarı, Moskova’daki Novodeviçi Mezarlığı’nda bulunuyor.

NAZIM HİKMET'İN UNUTULMAZ SÖZLERİ

NAZIM HİKMET'İN UNUTULMAZ SÖZLERİ
Kelebek misalidir aşk; anlamayana ömrü günlük, anlayana bir ömürlük! İki şey var ancak ölümle unutulur, anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü. Bu göl İznik gölüdür. Durgundur. Karanlıktır. Derindir. Bir kuyu suyu gibi içindedir dağların.
Dövüşebilirim, doğru bulduğum, haklı bulduğum, güzel bulduğum her şey için, herkes için, yaşım başım buna engel değil. Büsbütün unuttum seni eminim, maziye karıştı şimdi yeminim, kalbimde senin için... Yok bile kinim, bence sen de şimdi herkes gibisin.
Ben hem kendimden bahseden şiirler yazmak istiyorum, hem bir tek insana, hem milyonlara seslenen şiirler. Dörtnala gelip uzak Asya’dan Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim.
Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya. Hapşurduğumda; çok yaşa, iyi yaşa yerine benimle yaşa deseydi keşke. Bende; sende gör değilde, emrin olur deseydim sessizce.
Geçtim putların ormanından baltalayarak, ne de kolay yıkılıyorlardı. Sevmek, sevdiğin kişiyle birlikte olmak değildir unutma! Çünkü aşk; onunla yaşamak değil, onu yaşamaktır aslında… Ne kadar seviyorsun dersen; o kadar işte. Tavanı kadar sokağın ve dibi kadar cehennemin…
Biz; ince bel, ela göz, sütun bacak için sevmedik güzelim. Gümbür gümbür bir yürek diledik kavgamızda... Benim kelime hazinem çok geniştir, derdim. Senin bir kelimene yetemedim; git, ne demekti sevgilim? Kim bilir. Masalınızın kahramanı, başka bir hikâyenin figüranı olmaya gitmiştir belki de.
Antepliler silahşor olur, uçan turnayı gözünden, kaçan tavşanı ard ayağından vururlar. Ve gayrısı mesela benim on sene yatmam laf-ı güzaftır. Elbet bitecek güneşe hasret günler. Ve o zaman kutuplarda yetişen cılız ve minik bitkiler değil, güneşin çiçekleri dolduracak yüreğini.
Dost uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek dostu bulmak zordur. Bazen önemli olmamalı gidecek olan ya da gelmeyen. Çünkü bazen, başlaman gerekir her şeye yeniden. İnsan birisiyle yaşlanmalı, birisi yüzünden değil!
Her gelen sevmez ve hiçbir seven gitmez unutma. Bil ki; giden dönüyorsa sevdiğinden değil, kaybettiğindendir aslında! Gelinler aynada saçını tarar, aynanın içinde birini arar. Elbet böyle sizi de aradılar. Gelinlere kıymayın efendiler.
Yağmur yağıyordu boyuna. Sözü onlar alıp dediler ona: daha pazar kurulmadı kurulacak. Esen rüzgâr durulmadı durulacak. Boynu daha vurulmadı vurulacak.
Giderayak işlerim var bitirilecek, giderayak. Gece gelen telgraf dört heceden ibaretti: vefat etti. Sen benim sarhoşluğumsun, ne ayıldım, ne ayılabilirim, ne ayılmak isterim!
Önemli olan zamana bırakmak değil, zamanla bırakmamaktır. Ne ben sana kızarım, ne de zatın zahmet edip bana küssün. Artık seninle biz, düşman bile değiliz.
Matematik, sibernetik, fizik, müzik, tüm bunlar, eninde sonunda, sadece, insanlar şiir okumayı öğrensinler ve anlasınlar diye gereklidir.

ÖZLEMEK NE DEMEK?

ÖZLEMEK NE DEMEK?
Geceye ay düşer, aklıma gözlerin…. Bu nasıl özlemek ? Özlemek ne demek…. Ucu bucağı yok, dibi sonu, yok koyusundan özledim… Fırtınalar koparıyor gözlerim, ve gözlerin aklıma mühür…. Özlemek ne demek? En delisinden sonsuzundan, akla zarar deliye kar. ÖZLEDİM…

YİNE SANA DAİR

YİNE SANA DAİR
Sende; ben, kutba giden bir geminin sergüzeştini, Sende; ben, kumarbaz macerasını keşiflerin, Sende uzaklığı, Sende; ben, imkansızlığı seviyorum. Güneşli bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine Ve kan ter içinde, aç ve öfkeli, Ve bir avcı iştahıyla etini dişlemek senin. Sende, ben, imkansızlığı seviyorum, Fakat asla ümitsizliği değil...

EN GÜZEL

EN GÜZEL
En güzel deniz: henüz gidilmemiş olandır. En güzel çocuk: henüz büyümedi. En güzel günlerimiz: henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz: henüz söylememiş olduğum sözdür...

GÜNEŞTE

GÜNEŞTE
Güneşte denizin sonunda mavi bir duman gibi gözümde tütüyorsun. Yeşil bir erik dalı yüreğim sen altın tüylü bir yemiş sallanıyorsun. Fakat ben seni böyle bir yemiş ve bir duman gibi görmenin yerine sahiden görmek istiyorum çıplak ayaklarını sahiden dokunmak istiyorum uzun parmaklı ellerine!..

GÖZLERİN

GÖZLERİN
Gözlerin gözlerin gözlerin, gözlerin bir mahmurlaşmayagörsün sevinçli bahtiyar alabildiğine akıllı ve mükemmel dillere destan bir şeyler olur dünyaya sevdası insanın.

PİRAYE

PİRAYE
Bulutlar geçiyor; Haberlerle yüklü, ağır. Buruşuyor Hâlâ gelmeyen mektubun avucumda. Yürek kirpiklerin ucunda. Benim bağırasım gelir, “Piraye! Piraye! Piraye!” diye.
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Nazım Hikmet Ran şiir

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