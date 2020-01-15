Nazım Hikmet Türkiye'ye veda ettiği Tarabya rıhtımında anıldı

İSTANBUL (AA) - Şair, roman ve oyun yazarı Nazım Hikmet Ran, doğumunun 118. yılında, "Nazım'a Karanfiller" etkinliğinde yad edildi.

Eserleri çok sayıda dile çevrilen usta şairin 1951'de Türkiye'ye veda ettiği Tarabya rıhtımında, sevenleri tarafından denize karanfiller bırakıldı.

Sarıyer Belediyesi ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Teknede çok güzel şiirler okunacak, sohbetler yapılacak. Çok güzel dostlarımız, Nazım Hikmet dostları var burada. Belki Nazım Hikmet'in dizelerini ilk defa eline almış çocuklar da olabilir. Nazım Hikmet'i okudukça, onu yaşamak ayrı bir zevk." dedi.

Genç, Nazım Hikmet Ran ile birlikte tüm vatan şairlerini ve yurtseverleri andığını dile getirerek, "Kavgayı herkes farklı bir şekilde tarif eder. Kimi yaşam kavgası der. Vatan için kavga etmenin ayrı bir güzelliği yaşanmış." diye konuştu.

Vefatına kadar her yıl anma etkinliğine oyuncu Tarık Akan'ın da katıldığına işaret eden Genç, usta sanatçıyı da andı.