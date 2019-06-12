Nazım Sangare kimdir? Beşiktaş'tan Nazım Sangare bombası! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş'tan Nazım Sangare bombası... Gökhan Gönül'ün ilerleyen yaşı ve sık sık sakatlık yaşaması sebebiyle sağ bek transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi istiyor.

Nazım Sangare, geride kalan sezonda Antalyaspor formasıyla 32 maça çıkıp, 2 gol atmış ve 4 asist yaptı.

NAZIM SANGARE KİMDİR?, KAÇ YAŞINDA?

30 Mayıs 1994 yılında Almanya'nın Köln şehrinde doğan Nazım Sangare'nin annesi Türk, babası ise Gineli. Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare, daha önce Almanya Aachen takımı alt yapısında futbola adım atmış ve sırasıyla M'gladbach, Alemannia Aachen, Düsseldorf II, Osnabrück formalarını giymiş olan Sangare, Antalyaspor takımına Almanya'nın 3. lig ekiplerinden Osnabrück takımından 250 bin dolara transfer edildi.

Bir dönem Türkiye U17 Milli Takım kadr?osunda yer alan Nazım Sangare, orta sahanın sağı, sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında görev almaktadır. Nazım Sangare, geride kalan sezonda Antalyaspor formasıyla 32 maça çıkıp, 2 gol atmış ve 4 asist gerçekleştirmiştir.

