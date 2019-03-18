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Nazım Sangare'nin 18 Mart videosu sosyal medyayı salladı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 18.03.2019 21:08 | Son Güncelleme

Şenol Güneş'in 'Türk olduğunu bilmiyordum' sözleriyle gündeme oturan Antalyasporlu Nazım Sangare, sosyal medyadan flaş bir paylaşıma imza attı. Nazım Sangare, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nü unutmayarak anma videosu çekti. Nazım Sangare'nin bu videosu Şenol Güneş'e yanıt olarak değerlendirildi.

Sosyal medyanın gündemine oturan Nazım Sangare, Instagram hesabımdan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ile ilgili paylaşımda bulunan Sangare, şu ifadeleri kullandı:

"Selamlar. Benim adım Nazım. Bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Çanakkale geçilmez. Ne mutlu Türk'üm diyene."

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor'un kadroya almadığı için tepki gösterdiği Nazım Sangare ve kaleci tercihleri ile ilgili konuşurken, Nazım'un Türk Milli Takımı'nda oynayabileceği bilgisine sahip olmadığını söyledi.

Türkiye U17 Milli Takımı kadrosunda da geçmişte yer alan Alman asıllı oyuncu Nazım için konuşan Güneş, "Antalyaspor'daki sağ bek Sangare'nin yabancı mı Türk mü olduğunu bilmiyordum. Bülent Korkmaz ile konuştum ve öğrendim. Bu benim eksikliğim, hatam olabilir. Bülent Korkmaz'dan Türk statüsünde olduğuınu öğrendim. Antalyaspor'un da Nazim Sangare eleştirisi var, haklı olabilirler. Bakarsınız bir sene sonra gelir oynar. Sağda Zeki var şimdi, tecrübeli Gökhan da var. Olabilir, tabii olabilir. Haklı da çıkabilirler, 1 sene sonra Sangare gelip milli takımın en iyisi olabilir. Dorukhan 1 sene önce oynamıyordu, şimdi oynuyor" ifadelerini kullandı.

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Antalyaspor Nazım Sangare

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