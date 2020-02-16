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NBA All-Star'da Kobe Bryant'a büyük onur!

NBA HABERLERİ  | 16.02.2020 14:21 | Son Güncelleme

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın ismi, NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne verildi.

NBA All-Star'da Kobe Bryant'a büyük onur!

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın ismi, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçının en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne verildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu ödülünü en fazla (4 kez) kazanan, NBA All-Star maçına üst üste en fazla (18 kez) seçilen ve NBA All-Star maçına ilk 5'te çıkan en genç (19 yaş, 169 gün) basketbolcu unvanlarının sahibi Kobe Bryant, adı ödüle verilerek onurlandırıldı.

41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yanı sıra 7 kişi daha 26 Ocak'taki helikopter kazasında yaşamını yitirmişti.

(AA)

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