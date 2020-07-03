NBA'de 9 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde forma giyen 9 oyuncuda daha yeni tip koronavirüs tespit edildi. Takım çalışanlarına yapılan 884 test arasında ise 10 kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.
Söz konusu isimlerin, sağlık protokolleri çerçevesinde karantinaya gireceği kaydedildi. Bu arada testlerin yapılmaya başlandığı 23 Haziran'dan bu yana NBA'de Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 25'e yükseldi. NBA'de salgın nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'dan itibaren devam edeceği açıklanmıştı.
(AA)
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