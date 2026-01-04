NBA'de Alperen Şengün şoku! 52 saniyede olanlar oldu

NBA’de milli gururumuz Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Dallas Mavericks karşısında parkeden mağlubiyetle ayrıldı. Mücadeleye talihsiz bir sakatlık damga vururken, Rockets daha ilk dakikada önemli bir kayıp yaşadı.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın henüz 52. saniyesinde ribaund pozisyonunda ayağının üzerine ters basan Alperen Şengün, sağ ayak bileğini burktu. Acı içinde yerde kalan milli basketbolcu, topallayarak kenara geldi ve soyunma odasına gitti. Şengün, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın geri kalanında forma giyemedi.

Alperen’in erken ayrılığı Houston cephesinde dengeleri bozarken, Dallas Mavericks mücadeleyi 110-104 kazanmayı başardı. Ev sahibi ekipte Anthony Davis 26 sayı ve 12 ribaundla galibiyetin mimarı oldu. Rockets’ta ise Alperen’in yokluğunda Kevin Durant’in 34 sayı ve 7 ribaundluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

MR BEKLENİYOR

Maç sonrası Alperen Şengün’ün sağlık durumu merak konusu olurken, milli oyuncunun aynı ayak bileğinden daha önce de ciddi bir sakatlık geçirdiği hatırlatıldı. 2023-24 sezonunda yaşadığı 3. derece burkulma nedeniyle sezonu erken kapatan Şengün’ün son durumu, çekilecek MR’ın ardından netlik kazanacak.