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NBA'de Brooklyn Nets - Philadelphia maçında kavga çıktı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 21.04.2019 10:30 | Son Güncelleme

NBA Doğu Konferansı'nda play-off heyecanı devam ediyor. Serinin 4. maçında Brooklyn Nets ile Philadelphia karşı karşıya geldi.

Kıran kırana geçen karşılaşmayı All-Star pivotu Joel Embiid'in 32 sayı, 16 ribauntluk oyunuyla 112-108 kazanmayı başaran Philadelphia, seride durumu 3-1'e getirdi.

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İşte gecenin olaylı maçından görüntüler...

Maçın önüne geçen olay ise Nets'li Jared Dudley ve 76ers'lı Jimmy Butler arasında yaşanan kavgaydı.

Maçın önüne geçen olay ise Nets'li Jared Dudley ve 76ers'lı Jimmy Butler arasında yaşanan kavgaydı.

Yaşanan pozisyon sonrası ortalık bir anda karışırken Dudley, Butler'ın üzerine yürüdü.

Yaşanan pozisyon sonrası ortalık bir anda karışırken Dudley, Butler'ın üzerine yürüdü.

Bu duruma Jimmy Butler'in karşılık vermesiyle ortalık daha da karıştı ve adeta savaş alanına döndü.

Bu duruma Jimmy Butler'in karşılık vermesiyle ortalık daha da karıştı ve adeta savaş alanına döndü.

İki takım oyuncuları Dudley ve Butler'ı ayırmak için uğraşırken, ikilinin maçın heyecanıyla yüzlerindeki kızgın ifadeler objektiflere de böyle yansıdı.

İki takım oyuncuları Dudley ve Butler'ı ayırmak için uğraşırken, ikilinin maçın heyecanıyla yüzlerindeki kızgın ifadeler objektiflere de böyle yansıdı.

Kavgaya karışan iki oyuncunun ceza alıp almayacağına ise NBA yönetimi karar verecek.

Kavgaya karışan iki oyuncunun ceza alıp almayacağına ise NBA yönetimi karar verecek.
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Anahtar Kelimeler:
Brooklyn Nets NBA Philadelphia Joel Embiid Jared Dudley Jimmy Butler

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