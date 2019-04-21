NBA'de Brooklyn Nets - Philadelphia maçında kavga çıktı

Kıran kırana geçen karşılaşmayı All-Star pivotu Joel Embiid'in 32 sayı, 16 ribauntluk oyunuyla 112-108 kazanmayı başaran Philadelphia, seride durumu 3-1'e getirdi.
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