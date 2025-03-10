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  4. NBA'de Cleveland Cavaliers, üst üste 14. galibiyetine ulaştı

NBA'de Cleveland Cavaliers, üst üste 14. galibiyetine ulaştı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.03.2025 17:05
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks'ı 112-100 mağlup ederek üst üste 14. galibiyetini aldı.

NBA'de Cleveland Cavaliers, üst üste 14. galibiyetine ulaştı

NBA'de 8 maç oynandı. Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı, Max Strus'un 17 ve Donovan Mitchell'in 15 sayılık performansıyla mağlup etti.

Evan Mobley ve Darius Garland ise takıma 13'er sayıyla katkı sağladı.

Sezonun 27. yenilgisini alan Milwaukee Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 30, Damian Lillard ise 22 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

LOS ANGELES CLİPPERS UZATMALARDA KAZANDI

Batı Konferansı'nda uzatmaya giden mücadelede Los Angeles Clippers, evinde Sacramento Kings’i 111-110 mağlup ederek 35. galibiyetini aldı.

Clippers'ta Ivica Zubac 22 sayı, 14 ribaunt ve James Harden 29 sayı ve 11 asistlik "double-double" performansıyla göz doldurdu.

Derrick Jones Jr. ve Kawhi Leonard ise 17'şer sayılık performans gösterdi.

Kings’te DeMar DeRozan 31 sayı, 10 asist, Zach LaVine ise 30 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

SONUÇLAR

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 127-103

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 116-125

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies: 104-107

Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 126-122

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 141-124

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 100-112

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 112-119

Los Angeles Clippers: Sacramento Kings: 111-110 (Uzatmada)

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Anahtar Kelimeler:
NBA
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