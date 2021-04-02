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NBA'de Furkan'ın takımı, Cedi'nin takımını yendi

02.04.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 114-94 mağlup etti.

NBA'de Furkan'ın takımı, Cedi'nin takımını yendi

Doğu Konferansı'nın güçlü ekibi 76ers'ın son sıralarda bulunan Cavaliers'ı yendiği müsabakada 19 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz 7 sayı, 3 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi. 20 dakika süre alan Cedi Osman ise 6 sayı, 1 asist, 1 ribaunt ile oynadı.

Ayrıca 76ers'ta Shake Milton 27 sayı ile galibiyete önemli katkıda bulunurken Dwight Howard 18 sayı, 15 ribaunt ile "double-double" yaptı. Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 24 sayısı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

İKİ KEZ UZATMAYA GİDEN MAÇIN GALİBİ HAWKS OLDU

Atlanta Hawks normal süresi berabere biten ve iki kez uzatmaya gidilen karşılaşmada San Antonio Spurs'ü 134-129'luk skorla yenmeyi başardı.

Hawks'ta Clint Capela, Bogdan Bogdanovic ve Trae Young 28'er sayı ile oynayarak takımlarına galibiyeti getirdi. Sahasında mağlup olan Spurs'te DeMar DeRozan 36 sayı ile takımını uzun süre ayakta tutmayı başardı ama galibiyet için bu performansı yeterli olmadı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Washington Wizards: 120-91

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 94-114

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 111-89

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 110-115

Miami Heat-Golden State Warriors: 116-109

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 129-134

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 94-101

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
NBA cedi osman
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